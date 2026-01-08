Δημόσια αναφορά Δυσλειτουργιών στη Χριστουγεννιάτικη Διοργάνωση της Μακαρίου «The Jolly Road» - Η «φωνή» των Συμμετεχόντων

Μέσα από τις εμπειρίες και τις καταγγελίες που καταγράφονται, επισημαίνονται παραλείψεις, παρεκτροπές και πρακτικές που επηρέασαν αρνητικά τόσο τη λειτουργία των συμμετεχόντων όσο και τη συνολική εικόνα της εκδήλωσης, δημιουργώντας εύλογους προβληματισμούς και την ανάγκη για επίσημη διερεύνηση.

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Λευκωσίας,

Δια της παρούσας επιστολής θα θέλαμε να θέσουμε ενώπιον σας, την δυσαρέσκεια και την βαθιά μας απογοήτευση, σχετικά με την Χριστουγεννιάτικη διοργάνωση του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Μακαρίου, ονομαζόμενη ως "The Jolly Road" η οποία έχει διάρκεια από 01/12/2025 – 08/01/2026, και στην οποία συμμετέχουμε σαν ενοικιαστές των Χριστουγεννιάτικων σπιτιών.

Οι υπεύθυνοι διοργανωτές μας είχαν υποσχεθεί και θέσει αρκετές δελεαστικές προτάσεις και εκδηλώσεις για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή μας, αλλά δυστυχώς πολύ λίγα υλοποιήθηκαν με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να προβεί ζημιογόνα, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα για όλους μας.

Από την αρχή βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρόχειρο σχεδιασμό, κακή οργάνωση και πλήρη έλλειψη επαγγελματισμού.

Το συνολικό αντίτιμο, και που το οποίο μας ζητήθηκε να εξοφληθεί πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ανερχόταν στα €630, εκ των οποίων όπως μας διευκρίνισαν, τα €500 ήταν για τους διοργανωτές και τα €130 για τον Δήμο ή την Ασφάλεια.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την σύμβαση μίσθωσης περιπτέρου και συγκεκριμένα το Άρθρο 6,ο μισθωτής είχε αναλάβει υποχρέωση παροχής φωτισμού και ασφάλειας. Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από τα εγκαίνια, μας είχε γνωστοποιηθεί πως θα παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα αυστηρώς μόνο στα σπιτάκια με τα φαγώσιμα είδη. Εφόσον δεν προσφέρθηκε πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση για όλα τα σπιτάκια, οι ενοικιαστές αναγκάστηκαν να επιλύσουν το θέμα αυτό μόνοι τους. Παρά ταύτα, προς έκπληξή μας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περίπτερα τα οποία, παρότι κατέβαλαν το ίδιο μίσθωμα, διέθεταν κανονικά ηλεκτροδότηση.Η απάντηση των διοργανωτών για αυτή την αδικία ήταν ότι εκείνοι ήταν πολύ πιεστικοί.

Υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν:

o Συνεχής παρουσία φουσκωτών παιχνιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών.

o Οργανωμένη διαφήμιση και προώθηση της διοργάνωσης.

o Προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την προσέλκυση κοινού.

o Ενέργειες και τρόπους ουσιαστικής προσέλευσης επισκεπτών.

o Παρουσία καλλιτεχνών/τραγουδιστών.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε:

o Αυθαίρετη και ετσιθελική συμπεριφορά εκ μέρους των διοργανωτών.

o Κακή διαχείριση της ομάδας και σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας.

o Αδιαφορία για την επίλυση προβλημάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων, αντιπαραθέσεων και εχθρικού κλίματος.

o Απομάκρυνση ατόμων από την ομαδική επικοινωνία νiber επειδή εξέφρασαν διαφωνία ή παράπονα με αποκορύφωμα να διαγραφεί η ομάδα από τις 03/01/26, πέντε ημέρες πριν την τελική λήξη και σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσουμε αναγκαστικά βάζοντας λουκέτο για πάντα.

Παρατυπίες:

Ενώ μας είχαν δηλώσει πως κανένας άλλος εκτός από τους συμμετέχοντες, δεν θα εκμεταλλευόταν οικονομικά την διοργάνωση, εν τούτις, στο επάνω, το πιο κοσμικό και πολυσύχναστο μέρος της Μακαρίου στήθηκαν τέντες δημιουργώντας άλλη υπαίθρια αγορά ζημιώνοντάς μας ακόμη περισσότερο.

o Ενώ οι διοργανωτές γνώριζαν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ανέμεναν από εμάς να εξασφαλίσουμε μόνοι μας στέγαστρα, κάτι που οι περισσότεροι αδυνατούσαμε να κάνουμε, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουμε και να χάνουμε πελατεία!

o Τα σπιτάκια τοποθετήθηκαν σε απομονωμένο σημείο, μακριά από το κέντρο και την πολυκοσμία, μειώνοντας δραστικά την επισκεψιμότητα.

o Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις εκκλήσεις μας δεν τοποθετήθηκε καμία πινακίδα ή πανό για να κατευθύνει τον κόσμο προς τον χώρο μας με αποτέλεσμα να μας ψάχνουν γνωστοί μας και να φεύγουν άπραγοι.

o Ιδιαίτερα ανησυχητικό και απαράδεκτο είναι το γεγονός ότι δημιουργήθηκε κλίμα φόβου στους ενοικιαστές, με έμμεσες απειλές ώστε να μην αντιδρούν, ακόμη και με αναφορές σε άτομα της «νύχτας». Το γεγονός αυτό ξεπερνά κάθε όριο πουδεν συνάδει στο όλο Χριστουγεννιάτικο Πνεύμα.

Εν κατακλείδι, γεννάται εύλογο και σοβαρό ζήτημα ως προς το πώς και για ποιους σκοπούς αξιοποιήθηκαν τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν, δεδομένου ότι η υποσχεθείσα οργάνωση, προβολή, προγραμματισμός εκδηλώσεων και συνολική υποστήριξη είτε έλαβε χώρα από εμάς, είτε δεν υλοποιήθηκαν καθόλου, γεγονός που συνιστά την υποψία για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω πλήττουν σοβαρά την αξιοπιστία της διοργάνωσης και κατ’ επέκταση του Δήμου. Ζητούμε την παρέμβασή σας, για τη διερεύνηση των καταγγελιών μας και την ανάληψη ευθυνών από τους διοργανωτές. Περαιτέρω, ζητούμε την αποζημίωση μας με την επιστροφή του ενοικίου καθότι αν δεν ήταν για τις ψευδείς παραστάσεις και υποσχέσεις των διοργανωτών εμείς δεν θα συμμετείχαμε σε αυτήν την αποτυχημένη και μη κερδοφόρα διοργάνωση αλλά θα επιλέγαμε μια από τις πολλές άλλες επιτυχημένες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Με εκτίμηση,

Οι δυσαρεστημένοι ένοικοι του

"The Jolly Road"