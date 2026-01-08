Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Σύμφωνα με το τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η Κύπρος κλείνει το 2025 καταλαμβάνοντας προνομιακές θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη των φθηνότερων καυσίμων (μετά από φόρους): τρίτη φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. για την αμόλυβδη βενζίνη 95. Όγδοη φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. για το πετρέλαιο κίνησης.

Οι τιμές στην αντλία (29/12/2025)

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025, οι μέσες λιανικές τιμές στην Κύπρο διαμορφώθηκαν ως εξής:

Βενζίνη 95: €1,336 ανά λίτρο (έναντι €1,595 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

€1,336 ανά λίτρο (έναντι €1,595 του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Πετρέλαιο Κίνησης: €1,417 ανά λίτρο (έναντι €1,526 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

€1,417 ανά λίτρο (έναντι €1,526 του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Πετρέλαιο Θέρμανσης: €0,949 ανά λίτρο (έναντι €0,962 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Η εικόνα του έτους

Παρά τις μικρές αυξήσεις που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο (μόλις 0,13% στη βενζίνη και 0,27% στο πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τον Νοέμβριο), η γενική εικόνα για το 2025 παραμένει θετική για την τσέπη του καταναλωτή. Η μέση τιμή της βενζίνης 95 για ολόκληρο το έτος ανήλθε στα €1,366, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα €1,456.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υπενθυμίζει ότι οι τιμές στην Κύπρο είναι ελεύθερες και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η τιμή εισαγωγής (βάσει του δείκτη Platts Italy), τα αποθέματα των εταιρειών, η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ και οι κρατικοί φόροι.