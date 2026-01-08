Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

 08.01.2026 - 11:44
Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Ευχάριστα νέα για τους Κύπριους οδηγούς λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, καθώς οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με το τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, η Κύπρος κλείνει το 2025 καταλαμβάνοντας προνομιακές θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη των φθηνότερων καυσίμων (μετά από φόρους): τρίτη φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. για την αμόλυβδη βενζίνη 95. Όγδοη φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. για το πετρέλαιο κίνησης.

Οι τιμές στην αντλία (29/12/2025)

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025, οι μέσες λιανικές τιμές στην Κύπρο διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Βενζίνη 95: €1,336 ανά λίτρο (έναντι €1,595 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).
  • Πετρέλαιο Κίνησης: €1,417 ανά λίτρο (έναντι €1,526 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης: €0,949 ανά λίτρο (έναντι €0,962 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Η εικόνα του έτους

Παρά τις μικρές αυξήσεις που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο (μόλις 0,13% στη βενζίνη και 0,27% στο πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τον Νοέμβριο), η γενική εικόνα για το 2025 παραμένει θετική για την τσέπη του καταναλωτή. Η μέση τιμή της βενζίνης 95 για ολόκληρο το έτος ανήλθε στα €1,366, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα €1,456.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υπενθυμίζει ότι οι τιμές στην Κύπρο είναι ελεύθερες και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως η τιμή εισαγωγής (βάσει του δείκτη Platts Italy), τα αποθέματα των εταιρειών, η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ και οι κρατικοί φόροι.

