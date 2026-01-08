Εξαφανίστηκε ο Oreo - Τον ψάχνουν στην Αγια Φύλα - Δείτε φωτογραφία

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γατάκι χάθηκε τις τελευταίες ώρες και ακούει στο όνομα «Όρεο».
Πρόκειται για μαύρο-άσπρο γάτο, φιλικό, ο οποίος ενδέχεται να πλησιάζει ανθρώπους που τον φωνάζουν.
Δείτε φωτογραφία:
