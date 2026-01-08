Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΕξαφανίστηκε ο Oreo - Τον ψάχνουν στην Αγια Φύλα - Δείτε φωτογραφία
ΠΑΡΑ-THEMA

Εξαφανίστηκε ο Oreo - Τον ψάχνουν στην Αγια Φύλα - Δείτε φωτογραφία

 08.01.2026 - 11:50
Εξαφανίστηκε ο Oreo - Τον ψάχνουν στην Αγια Φύλα - Δείτε φωτογραφία

Ο «Όρεο», το χαριτωμένο μαύρο-άσπρο γατάκι χάθηκε στη Λεμεσό. Έκκληση απευθύνει ιδιοκτήτης για τον εντοπισμό γατιού που χάθηκε στη Λαϊκή Λευκοθέας, στην Αγία Φύλα Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γατάκι χάθηκε τις τελευταίες ώρες και ακούει στο όνομα «Όρεο».

Πρόκειται για μαύρο-άσπρο γάτο, φιλικό, ο οποίος ενδέχεται να πλησιάζει ανθρώπους που τον φωνάζουν.

Δείτε φωτογραφία:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που παγώνουν στον Κάθηκα: Ξεχασμένο αυτοκίνητο σε χαράδρα από το θανατηφόρο τροχαίο του 2017
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Άντρεα Κυριάκου: Μας δείχνει το πριν και το μετά της αισθητικής επέμβασης στο στήθος - Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας
Πυρκαγιά στη Πάφο: Διασώθηκε από γείτονες η 59χρονη - Εκτεταμένες ζημιές στην οικία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

 08.01.2026 - 11:44
Επόμενο άρθρο

Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

 08.01.2026 - 11:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

ΠτΔ: «Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στην Μέση Ανατολή»

  •  08.01.2026 - 10:08
Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

Το δύσκολο σταυροδρόμι του ΔΗΣΥ μετά την απόσυρση της καταγγελίας εναντίον Σύκα

  •  08.01.2026 - 10:59
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

  •  08.01.2026 - 09:06
Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

Καύσιμα: Με το «δεξί» στο 2026 – Σταθερά στις φθηνότερες της Ευρώπης η Κύπρος

  •  08.01.2026 - 11:44
Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Στο πλευρό του Γιώργου Βασιλείου ο Υπ. Υγείας - Εσπευσε στο νοσοκομείο Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 11:37
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία

  •  08.01.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα