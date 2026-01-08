Ecommbx
ΒΙΝΤΕΟ: Το κόλπο με το κέρμα – Έτσι σε κλέβουν χωρίς να το καταλάβει κανείς

 08.01.2026 - 10:01
Δύο κέρματα στον δρόμο, δίπλα στο αυτοκίνητό, μπορούν να μαρτυρούν ότι το έχουμε μπει στο στόχαστρο μιας σπείρας.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι κλοπές αυτοκινήτων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες καταβάλλουν πυρετώδεις προσπάθειες για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Κλοπές ΙΧ και απόσπαση αντικειμένων από την καμπίνα τους σημειώνονται καθημερινά στην Ελλάδα, αν και η χώρα μας δεν είναι η μοναδική όπου οι σπείρες αλωνίζουν. Το φαινόμενο παρατηρείται έντονα και στην Ισπανία, με την αστυνομία να ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δημοσιεύοντας συχνά βίντεο είτε από πραγματικά περιστατικά είτε που αναπαριστούν τη δράση των σπειρών.

Στο πιο πρόσφατο βίντεο της Αστυνομίας της Καταλονίας, πρωταγωνιστεί ένα κόλπο που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και βασίζεται στην απόσπαση της προσοχής των οδηγών που επιστρέφουν στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ μετά την ολοκλήρωση των αγορών τους.

«Μόλις διαπιστώσουν ότι έχουμε φορτώσει τα ψώνια στο όχημα και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, μας πλησιάζουν με κάποια πρόφαση», αναφέρει η Αστυνομία της Καταλονίας.

Συνήθως, «θα μας ρωτήσουν κάτι ή θα ρίξουν νομίσματα ή κλειδιά στο έδαφος για να μας αποσπάσουν την προσοχή.» Με την προσοχή του οδηγού στραμμένη στο αντικείμενο που έπεσε, αναλαμβάνει δράση ο συνεργός του Καλού Σαμαρείτης.

«Εκείνη τη στιγμή, ένας συνεργός ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού για να κλέψει την τσάντα, το κινητό ή οποιοδήποτε πολύτιμο αντικείμενο».

Αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, ο εγκληματίας θα εισέλθει από την πλευρά του οδηγού και θα γίνει καπνός με το ΙΧ. Για αυτόν τον λόγο, η αστυνομία ζητάει από τους οδηγούς να είναι συνεχώς «σε επιφυλακή για ύποπτα άτομα και οχήματα» και δίνει μία τελευταία συμβουλή: «Αν χρειαστεί να βγείτε από το αυτοκίνητο, κλειδώστε όλες τις πόρτες.»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές, οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται ήδη μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης, τους συμβουλεύουν να μην αφήνουν αντικείμενα μέσα στο όχημα, ώστε να μην δίνεται περιθώριο δράσης στους εγκληματίες.

ΠΗΓΗ: carandmotor.gr

