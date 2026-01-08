Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει

 08.01.2026 - 09:41
Στην εμμηνόπαυση οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες με «άλλο μάτι» – Τι τις ελκύει

Μία νέα μελέτη δείχνει ότι οι γυναίκες αλλάζουν τα κριτήριά τους για τους άνδρες καθώς μεγαλώνουν και περνούν από την εμμηνόπαυση.

Η έρευνα, που περιέλαβε 122 Πολωνές ηλικίας 19 έως 70 ετών, εξέτασε πώς η ηλικία και η φάση της εμμηνόπαυσης επηρεάζουν την προτίμηση των γυναικών στα ανδρικά χαρακτηριστικά, όπως το πρόσωπο, η γενειάδα, το σωματικό σχήμα και η μυϊκή μάζα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες προτιμούν άνδρες με πιο πυκνές γενειάδες και πιο ελαφριά μυϊκή διάπλαση, ενώ οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες αξιολογούν τα λιγότερο έντονα ανδρικά χαρακτηριστικά προσώπου ως λιγότερο ελκυστικά σε σχέση με τις νεότερες γυναίκες. Η προτίμηση σε μεσαία μυϊκή διάπλαση φαίνεται να συνδέεται με την αντίληψη της προσβασιμότητας και της υγείας, αντί της επιθετικής δύναμης που προτιμούν νεότερες γυναίκες κατά τα αναπαραγωγικά τους χρόνια.

Οι αλλαγές αυτές πιθανώς σχετίζονται με τις ορμονικές μεταβολές κατά την εμμηνόπαυση, όπως η πτώση των επιπέδων οιστρογόνων, που επηρεάζει όχι μόνο το σώμα αλλά και τον τρόπο που οι γυναίκες αξιολογούν πιθανούς συντρόφους. Καθώς οι αναπαραγωγικές ανησυχίες μειώνονται, οι γυναίκες ενδέχεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία σε χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν μακροχρόνιες σχέσεις και κοινωνική συνεργασία, αντί για αναπαραγωγική επιτυχία.

Η έλξη για τους άνδρες δεν είναι στατική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας. Η μελέτη δείχνει ότι οι προτιμήσεις αλλάζουν με τις διαφορετικές φάσεις ζωής, αντανακλώντας πιθανώς τις μεταβαλλόμενες βιολογικές και κοινωνικές προτεραιότητες. Αν και οι μηχανισμοί πίσω από αυτές τις αλλαγές χρειάζονται περαιτέρω έρευνα, η μελέτη προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το πώς η ηλικία και η εμμηνόπαυση επηρεάζουν την αντίληψη της ανδρικής ελκυστικότητας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

