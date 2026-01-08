Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση μυστήριας δηλητηρίασης: Τι είναι το «χάπι ψυχαγωγίας» που ανιχνεύθηκε στον ψύκτη – Προειδοποιήσεις από ειδικό

 08.01.2026 - 09:06
Σοβαρά ερωτήματα και έντονη ανησυχία προκαλεί η ανίχνευση της ουσίας γ-Βουτυρολακτόνη (GBL) σε δείγματα από οικία στη Λάρνακα, όπου κατέληξε 78χρονος άνδρας και τέσσερα συγγενικά του πρόσωπα νοσηλεύονται, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Καθηγητής Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Χρίστος Πέτρου, εξήγησε τι ακριβώς είναι η ουσία GBL ή GHB και γιατί θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Όπως ανέφερε, η γ-Βουτυρολακτόνη είναι μια βιομηχανική χημική ουσία, ευρέως χρησιμοποιούμενη ως διαλύτης και καθαριστικό στη βιομηχανία. Ωστόσο, όταν καταναλωθεί από τον άνθρωπο, μετατρέπεται πολύ γρήγορα στον οργανισμό σε GHB (γ-υδροξυβουτηρικό οξύ), μια ισχυρή κατασταλτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, είναι το γεγονός ότι η GBL είναι άχρωμη, διαυγής και συνήθως άγευστη, γεγονός που την καθιστά δύσκολα ανιχνεύσιμη όταν προστεθεί σε ποτό ή νερό. «Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι την έχει καταναλώσει», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που η ουσία έχει συνδεθεί διεθνώς με το λεγόμενο “χάπι του βιασμού”, αλλά και με τη χρήση της ως ναρκωτικό ψυχαγωγίας.

Σε χαμηλές δόσεις, οι ουσίες αυτές προκαλούν ευφορία, μείωση αναστολών και κενά μνήμης. Όταν όμως η ποσότητα δεν ελέγχεται – ή όταν συνδυάζεται με άλλα κατασταλτικά – μπορεί να οδηγήσει σε βαριά καταστολή, απώλεια επαφής με το περιβάλλον και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, τόνισε ο καθηγητής.

Η υπόθεση στη Λάρνακα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ουσία GBL ανιχνεύθηκε σε δείγματα που παραλήφθηκαν από την οικία 78χρονου στη Λάρνακα, ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος το βράδυ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η 72χρονη σύζυγός του είχε νοσηλευτεί, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τρία ακόμη συγγενικά και οικεία πρόσωπα – ηλικίας 62, 77 και 81 ετών – παρουσίασαν συμπτώματα μετά από κατανάλωση καφέ και νερού, χρησιμοποιώντας νερό από ψύκτη στην οικία, φερόμενοι να χάνουν την επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι τέσσερις νοσηλευόμενοι παραμένουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου του 78χρονου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η επικίνδυνη ουσία βρέθηκε στον ψύκτη νερού της οικίας.

