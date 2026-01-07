Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

 07.01.2026 - 18:27
Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

Την ουσία, που οδήγησε στον θάνατο 78χρονου και στη νοσηλεία τεσσάρων ακόμη προσώπων, μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, εντόπισε μετά από εξετάσεις το Κρατικό Χημείο, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Αστυνομία από νωρίς το απόγευμα, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για την ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη), με τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Χημείου να θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο Πρακτορείο ότι με βάση τα εν λόγω ευρήματα, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί πώς η συγκεκριμένη ουσία κατέληξε στον ψύκτη, από τον οποίο καταναλώθηκε το νερό.

Την ίδια ώρα, ανέφεραν ότι συνεχίζεται και σήμερα η λήψη καταθέσεων από άτομα του στενού οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των επηρεαζόμενων, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η διερεύνηση της υπόθεσης διεξάγεται με εντατικούς ρυθμούς.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα που να έχουν καταναλώσει νερό από τον ίδιο ψύκτη, πέραν των τεσσάρων που νοσηλεύονται.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως στη βάση των επιστημονικών ευρημάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από άλλες αρμόδιες πηγές «η υπερδοσολογία του GBL μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί λόγω των πολλαπλών επιδράσεών της στο ανθρώπινο σώμα».

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 3 Ιανουαρίου στην Λάρνακα, από το οποίο έχασε τη ζωή του 78χρονος, ενώ τέσσερα πρόσωπα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, με την κλινική τους εικόνα να παρουσιάζει βελτίωση. Ο ένας εκ των ασθενών, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, έχει πλέον αποσωληνωθεί αν και παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

