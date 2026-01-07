Χριστοδουλίδης – Αούν: Στρατηγική συμμαχία για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο κ. Αούν έφθασε στο Προεδρικό μαζί με την Πρώτη Κυρία του Λιβάνου. Τους υποδέχθηκαν στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η σύζυγός του, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη. Σημειώνεται ότι ο κ. Αούν θα παραστεί αργότερα στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν είχε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Αούν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι "αυτή είναι η 5η συνάντηση μας από την εκλογή σας, κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη όχι μόνο για την προσωπική μας φιλία αλλά και για το επίπεδο των σχέσεων των χωρών μας".

Μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, είπε, είναι η ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τον Λίβανο. "Είμαι ευτυχής για τη Δήλωση του Συμβουλίου Σύνδεσης με αναφορές επίσης – και αυτός είναι ο στόχος μας – να αρχίσουν συζητήσεις μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου. Να είστε σίγουροι ότι η Κύπρος θα έχει ηγετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αρχίσει συζήτηση για μια συνολική και στρατηγική συμφωνία".

"Χαίρομαι, επίσης, για το γεγονός ότι την προσεχή Παρασκευή, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επισκεφθεί τον Λίβανο για δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν όταν τον επισκεφθήκαμε μαζί, όπως θα επισκεφθεί τη χώρα και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πρώτη φορά. Χαιρόμαστε που η επισκέψεις τους λαμβάνουν χώρα στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ" είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Προηγήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τετραμερής συνάντηση με επίκεντρο το Ουκρανικό με τη συμμετοχή του Προέδρου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι.

Λίγο προτού ξεκινήσει η τετραμερής συνάντηση, ο Πρόεδρος, πλαισιούμενος από τους υπόλοιπους τρεις συμμετέχοντες, είπε ότι η σημερινή είναι μια σημαντική ημέρα και ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για να συνεργαστεί στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της για μια αυτόνομη ΕΕ, ανοικτή προς τον κόσμο.

«Είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε μαζί μας στην Κύπρο την Ούρσουλα, τον Αντόνιο και τον Βολοντιμίρ σε αυτή την πολύ πολύ σημαντική μέρα για την Κύπρο. Όπως αναφέρω συχνά δημοσίως, η ένταξη στην ΕΕ ήταν η πλέον σημαντική εξέλιξή στην Κύπρο από το 1960 και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα κάνουμε το παν, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε αποτελέσματα και να εργαστούμε μαζί με την Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να έχουμε μια αυτόνομη ΕΕ ανοικτή στον κόσμο», είπε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος είχε αργότερα διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Κόστα με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων Κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωπων άλλων οργανισμών θα πραγματοποιηθεί αργότερα το απόγευμα η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Εκτός από τους Προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα παραστούν στη σημερινή τελετή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Tony Murphy, o Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος του Ιράκ Abdul Latif Rashid, ο Πρόεδρος του Λιβάνου General Joseph Aoun, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Ahmed Aboul Gheit και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Σε επίπεδο Υπουργών θα εκπροσωπηθούν τα κράτη της περιοχής Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.