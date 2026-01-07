ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

Ωστόσο, για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου να εξετάσουν όλα τα δεδομένα, η σημερινή συνεδρία αναβλήθηκε. Η τελική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου θα τεθεί προς συζήτηση στη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, στις 19:30.