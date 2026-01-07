ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Λευκωσία, καθώς πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες. Από νωρίς το πρωί στο νησί βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις: