Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

 07.01.2026 - 18:05
ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού συνεδρίασε σήμερα για να αξιολογήσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του βουλευτή Νίκου Σύκα, μετά την απόσυρση καταγγελίας και το αίτημα άρσης της ασυλίας του.

Ωστόσο, για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου να εξετάσουν όλα τα δεδομένα, η σημερινή συνεδρία αναβλήθηκε. Η τελική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου θα τεθεί προς συζήτηση στη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, στις 19:30.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»
Επεισόδια στο ΑΕΚ – Ανόρθωση: Χειροπέδες σε 32χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Ανδρέας Γεωργίου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παπαχαραλάμπους: «Ψευδείς κατηγορίες – Ο Δήμος Στροβόλου έλαβε €200.000»

 07.01.2026 - 17:41
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης – Αούν: Στρατηγική συμμαχία για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

 07.01.2026 - 18:17
LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Λευκωσία, καθώς πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες. Από νωρίς το πρωί στο νησί βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

  •  07.01.2026 - 17:25
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

  •  07.01.2026 - 19:48
ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

ΔΗΣΥ: Αναβάλλει τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου για την υπόθεση Σύκα – Αποφασίζει την Δευτέρα

  •  07.01.2026 - 18:05
Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

Θάνατος 78χρονου στη Λάρνακα: Το Κρατικό Χημείο εντόπισε την ουσία GBL στο νερό του ψύκτη

  •  07.01.2026 - 18:27
Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

  •  07.01.2026 - 14:14
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

  •  07.01.2026 - 15:43
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  07.01.2026 - 15:43
Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

  •  07.01.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα