ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Θα εργαστούμε για να παραμείνει ισχυρή η στήριξη στην Ουκρανία

 07.01.2026 - 18:34
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Θα εργαστούμε για να παραμείνει ισχυρή η στήριξη στην Ουκρανία

Ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εργαστούμε ενεργά ώστε η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή, ενιαία και αταλάντευτη, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος, ο οποίος φιλοξένησε τετραμερή συνάντηση για το Ουκρανικό στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ του ιδίου, της Προέδρου της Κομισιόν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Ουκρανίας, έγραψε στο 'Χ' ότι "οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν στις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και στις κοινές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, στη βάση του διεθνούς δικαίου".

"Ως Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εργαστούμε ενεργά ώστε η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή, ενιαία και αταλάντευτη. Η στήριξη της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας μας, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια στην Ευρώπη", τόνισε.

Ο Πρόεδρος είχε στη συνέχεια διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

"Προσβλέπουμε σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με στόχο την από κοινού προώθηση καίριων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, όπως η στήριξή μας προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η απλοποίηση διαδικασιών, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η διεύρυνση, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια" έγραψε ο Πρόεδρος στο 'Χ'.

"Θα παραμείνουμε σε συντονισμό και ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο τον Απρίλιο. Η επικείμενη κοινή σας επίσκεψη με την Πρόεδρο von der Leyen στην Ιορδανία, τη Συρία και τον Λίβανο είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αφορά περιοχή ζωτικού ενδιαφέροντος και στρατηγικής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση" κατέληξε.

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

LIVE: Σε εξέλιξη η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Λευκωσία, καθώς πραγματοποιείται η επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες. Από νωρίς το πρωί στο νησί βρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών χωρών αλλά και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ThemaOnline σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις:

