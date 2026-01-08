Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

 08.01.2026 - 08:00
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται σήμερα εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος, η οποία αναμένεται να ασχοληθεί με το ζήτημα του Επισκόπου Τυχικού, καταστατικές αλλαγές αλλά και με καταγγελίες σε σχέση με τους μοναχούς που διέμεναν στη Μονή Αββακούμ.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είπε ότι είναι μια «νέα σοβαρή εξέλιξη» η προσφυγή του Επισκόπου Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια σημειώνοντας ότι «είναι κάτι εκτός της πρακτικής της Εκκλησίας».

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, ο Επίσκοπος Τυχικός δημιούργησε ένα νέο δεδομένο με τη γραπτή του ενημέρωση, η οποία επιδόθηκε στην Ιερά Σύνοδο, μέσω της οποίας γνωστοποιεί την πρόθεσή του να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας τη Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, αυτό που τίθεται πλέον είναι το ζήτημα της ανυπακοής του Επισκόπου Τυχικού, τόσο προς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, όσο και προς την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέμα που, όπως είπε, δημιουργείται με την προσφυγή του σε πολιτικό δικαστήριο.

Με την απόφαση της Πέμπτης, συνέχισε, «θα κλείσει και το κεφάλαιο Επίσκοπος Τυχικός», υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία της Κύπρου δεν εξαρτά τις ενέργειες και τις αποφάσεις της από πολιτικά δικαστήρια.

Κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αναμένεται επίσης να τεθούν προς συζήτηση αλλαγές και βελτιώσεις στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας, σε σημεία όπου εντοπίζονται αδυναμίες ή έλλειψη ευχέρειας στη διαχείριση ορισμένων θεμάτων, με στόχο η Σύνοδος να είναι πιο ευέλικτη στη λήψη αποφάσεων που άπτονται και της απονομής της δικαιοσύνης.

Αναμένεται συγκεκριμένα να κατατεθεί πρόταση από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, η οποία αφορά τη διαδικασία των εκλογών, ώστε Επίσκοποι και Μητροπολίτες να εκλέγονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο, χωρίς την παρεμβολή του λαϊκού στοιχείου. Η πρόταση προβλέπει την παράκαμψη του σταδίου κατά το οποίο προσέρχεται ο κόσμος για να ψηφίσει και να αναδειχθεί το τριπρόσωπο.

Το θέμα των μοναχών που διέμεναν στη Μονή Αββακούμ θα απασχολήσει εκ νέου την Ιερά Σύνοδο, αφού σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου υπάρχουν καταγγελίες ότι ιερουργούν, τελώντας μυστήρια που επιτρέπεται να τελούνται μόνο από ιερωμένους, τη στιγμή που οι ίδιοι είναι έκπτωτοι από το ιερατικό αξίωμα. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Η τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΘΟΚ δεν ήταν απλώς μια επίσημη εκδήλωση.

