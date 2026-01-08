Οργή για το πανάκριβο φόρεμα της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην ορκωμοσία της

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, την ίδια περίπου ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε ως υπηρεσιακή πρόεδρος από τον αδερφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χορχέ Ροντρίγκεζ και τον γιο του Μαδούρο, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα.

«Έρχομαι με πόνο για τον πόνο που προκλήθηκε στον λαό της Βενεζουέλας, μετά από μια παράνομη στρατιωτική επίθεση. Έρχομαι με πόνο για την απαγωγή δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι: του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες» δήλωσε η Ροντρίγκεζ ενώπιον της συνέλευσης. «Ορκίζομαι να εργαστώ ακούραστα για να εγγυηθώ την ειρήνη και την πνευματική, οικονομική και κοινωνική γαλήνη του λαού μας» πρόσθεσε.

Το φόρεμα της Ντέλσι Ροντρίγκεζ προκάλεσε οργή στη Βενεζουέλα

Για την περίσταση, η 56χρονη Ροντρίγκεζ, η οποία φημίζεται για την αγάπη της στα επώνυμα ρούχα, προτίμησε ένα ιδιαίτερα λιτό λουκ. Ένα μίντι φόρεμα σε πράσινη απόχρωση του ιταλικού οίκου Chiara Boni το οποίο συνδύασε με nude γόβες με χαμηλό τακούνι.

Κι ενώ το φόρεμα μπορεί να έδειχνε απλό, η τιμή του έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της Βενεζουέλας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του brand το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ωστόσο, μπορεί να το βρει κανείς σε άλλες πλατφόρμες, όπου πωλείται προς 742 δολάρια.

Η τιμή αυτή μπορεί να μην ακούγεται υπερβολική για τον υπόλοιπο κόσμο δεδομένης της περίστασης στην οποία φορέθηκε, ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα social media θέλησαν να κάνουν μία σύγκριση με τους μισθούς στη Βενεζουέλα για να εξηγήσουν γιατί ήταν τόσο ακριβό για τους κατοίκους της χώρας αυτής.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, ο κατώτατος μισθός στη Βενεζουέλα είναι 130 μπολιβάρ, δηλαδή περίπου μισό δολάριο. Για να αποταμιεύσει κανείς 742 δολάρια θα χρειαστεί περίπου 1.700 μήνες, δηλαδή στη Βενεζουέλα θα χρειαζόταν 147 χρόνια για να αγοράσει κάποιος αυτό το φόρεμα (χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για φαγητό).