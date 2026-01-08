Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟργή για το πανάκριβο φόρεμα της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην ορκωμοσία της
ΔΙΕΘΝΗ

Οργή για το πανάκριβο φόρεμα της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην ορκωμοσία της

 08.01.2026 - 08:15
Οργή για το πανάκριβο φόρεμα της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ στην ορκωμοσία της

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε τη Δευτέρα η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, με την στιλιστική της επιλογή να προκαλεί αντιδράσεις στην πατρίδα της.

Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, την ίδια περίπου ώρα που ο Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών, η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε ως υπηρεσιακή πρόεδρος από τον αδερφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χορχέ Ροντρίγκεζ και τον γιο του Μαδούρο, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα.

«Έρχομαι με πόνο για τον πόνο που προκλήθηκε στον λαό της Βενεζουέλας, μετά από μια παράνομη στρατιωτική επίθεση. Έρχομαι με πόνο για την απαγωγή δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι: του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες» δήλωσε η Ροντρίγκεζ ενώπιον της συνέλευσης. «Ορκίζομαι να εργαστώ ακούραστα για να εγγυηθώ την ειρήνη και την πνευματική, οικονομική και κοινωνική γαλήνη του λαού μας» πρόσθεσε.

Το φόρεμα της Ντέλσι Ροντρίγκεζ προκάλεσε οργή στη Βενεζουέλα

Για την περίσταση, η 56χρονη Ροντρίγκεζ, η οποία φημίζεται για την αγάπη της στα επώνυμα ρούχα, προτίμησε ένα ιδιαίτερα λιτό λουκ. Ένα μίντι φόρεμα σε πράσινη απόχρωση του ιταλικού οίκου Chiara Boni το οποίο συνδύασε με nude γόβες με χαμηλό τακούνι.

Κι ενώ το φόρεμα μπορεί να έδειχνε απλό, η τιμή του έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους της Βενεζουέλας. Στην επίσημη ιστοσελίδα του brand το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι πλέον διαθέσιμο, ωστόσο, μπορεί να το βρει κανείς σε άλλες πλατφόρμες, όπου πωλείται προς 742 δολάρια.

Η τιμή αυτή μπορεί να μην ακούγεται υπερβολική για τον υπόλοιπο κόσμο δεδομένης της περίστασης στην οποία φορέθηκε, ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα social media θέλησαν να κάνουν μία σύγκριση με τους μισθούς στη Βενεζουέλα για να εξηγήσουν γιατί ήταν τόσο ακριβό για τους κατοίκους της χώρας αυτής.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, ο κατώτατος μισθός στη Βενεζουέλα είναι 130 μπολιβάρ, δηλαδή περίπου μισό δολάριο. Για να αποταμιεύσει κανείς 742 δολάρια θα χρειαστεί περίπου 1.700 μήνες, δηλαδή στη Βενεζουέλα θα χρειαζόταν 147 χρόνια για να αγοράσει κάποιος αυτό το φόρεμα (χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ για φαγητό).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα: Στο νοσοκομείο μια γυναίκα που εισέπνευσε καπνούς
Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

 08.01.2026 - 08:00
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 08.01.2026 - 08:07
Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Η τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΘΟΚ δεν ήταν απλώς μια επίσημη εκδήλωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 06:33
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν

Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν

  •  08.01.2026 - 06:45
Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  08.01.2026 - 06:20
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

  •  08.01.2026 - 07:13
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

  •  08.01.2026 - 06:59
Ο Καράκας της υπόθεσης

Ο Καράκας της υπόθεσης

  •  07.01.2026 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα