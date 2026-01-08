Η γλάστρα του μέλλοντος: Καλλιεργεί φυτά στον αέρα, χωρίς χώμα και νερό - Δείτε βίντεο

Η αεροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας φυτών σε περιβάλλον αέρα ή ομίχλης, χωρίς τη χρήση χώματος ή άλλου υποστρώματος. Αν και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, πολλοί τη θεωρούν το μέλλον της φυτικής παραγωγής. Πλέον, αυτή η τεχνολογία περνά και στον οικιακό χώρο, μέσα από το πρώτο επιτραπέζιο αεροπονικό οικοσύστημα.

Σχεδιασμένο από τον Yunyi Zheng, το Izestee Plant Cultivator περιγράφεται ως η πιο προηγμένη γλάστρα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν διάφανο κύβο, μέσα στον οποίο οι ρίζες του φυτού αιωρούνται στον αέρα, χωρίς χώμα ή νερό, τροφοδοτούμενες αποκλειστικά από νέφη θρεπτικής ομίχλης που εκτοξεύονται από τη βάση της συσκευής.

Πως λειτουργεί η γλάστρα του μέλλοντος

Σύμφωνα με τη σελίδα του προϊόντος στο Kickstarter, το Izestee μετατρέπει την ανάπτυξη των φυτών σε ένα «ζωντανό θέαμα». Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από υλικό υψηλής διαφάνειας, επικαλυμμένο με υδρόφοβο στρώμα ώστε να παραμένει καθαρός ακόμη και με συνεχή ψεκασμό.

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά των ριζών, την ταχύτητα ανάπτυξης, τη διακλάδωση, την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και ακόμη και τα πρώιμα σημάδια φθοράς.