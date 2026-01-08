Ecommbx
Η γλάστρα του μέλλοντος: Καλλιεργεί φυτά στον αέρα, χωρίς χώμα και νερό - Δείτε βίντεο

 08.01.2026 - 07:53
Το Izestee Plant Cultivator είναι ένα έξυπνο αεροπονικό σύστημα που επιτρέπει την καλλιέργεια φυτών σε διάφανο δοχείο, χρησιμοποιώντας μόνο θρεπτική ομίχλη αντί για χώμα.

Η αεροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας φυτών σε περιβάλλον αέρα ή ομίχλης, χωρίς τη χρήση χώματος ή άλλου υποστρώματος. Αν και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, πολλοί τη θεωρούν το μέλλον της φυτικής παραγωγής. Πλέον, αυτή η τεχνολογία περνά και στον οικιακό χώρο, μέσα από το πρώτο επιτραπέζιο αεροπονικό οικοσύστημα.

Σχεδιασμένο από τον Yunyi Zheng, το Izestee Plant Cultivator περιγράφεται ως η πιο προηγμένη γλάστρα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν διάφανο κύβο, μέσα στον οποίο οι ρίζες του φυτού αιωρούνται στον αέρα, χωρίς χώμα ή νερό, τροφοδοτούμενες αποκλειστικά από νέφη θρεπτικής ομίχλης που εκτοξεύονται από τη βάση της συσκευής.

Πως λειτουργεί η γλάστρα του μέλλοντος

Σύμφωνα με τη σελίδα του προϊόντος στο Kickstarter, το Izestee μετατρέπει την ανάπτυξη των φυτών σε ένα «ζωντανό θέαμα». Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος από υλικό υψηλής διαφάνειας, επικαλυμμένο με υδρόφοβο στρώμα ώστε να παραμένει καθαρός ακόμη και με συνεχή ψεκασμό.

Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά των ριζών, την ταχύτητα ανάπτυξης, τη διακλάδωση, την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και ακόμη και τα πρώιμα σημάδια φθοράς.

Πέρα από τους ψεκαστήρες ομίχλης στη βάση, το Izestee διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης με μέγιστη θερμοκρασία τους 45°C, τρεις ρυθμιζόμενες λειτουργίες ψεκασμού για διαφορετικούς τύπους φυτών και φωτισμό ανάπτυξης που προσομοιώνει το φυσικό ηλιακό φως, ενισχύοντας τη φωτοσύνθεση σε εσωτερικούς χώρους.

Πόσο κοστίζει

Το Izestee Plant Cultivator βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα Kickstarter, όπου έχει συγκεντρώσει πάνω από 138.000 δολάρια. Η προπαραγγελία είναι ακόμη διαθέσιμη στην τιμή των 89 δολαρίων, με τη γνωστή επισήμανση ότι τα projects crowdfunding δεν συνοδεύονται από εγγυήσεις.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Αντικαταθλιπτικά: Μελέτη σε 17.000 άτομα έδειξε τον καλύτερο τρόπο διακοπής τους

 08.01.2026 - 07:48
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

 08.01.2026 - 08:00
Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Η τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΘΟΚ δεν ήταν απλώς μια επίσημη εκδήλωση.

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 06:33
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν

  •  08.01.2026 - 06:45
Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  08.01.2026 - 06:20
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

  •  08.01.2026 - 07:13
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

  •  08.01.2026 - 06:59
Ο Καράκας της υπόθεσης

  •  07.01.2026 - 20:37

