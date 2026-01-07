Ecommbx
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως «φάρου» της ΕΕ στην Α. Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τον ρόλο της Κύπρου ως «φάρου» της ΕΕ στην Α. Μεσόγειο

 07.01.2026 - 22:32
07.01.2026 - 22:32

Η Κύπρος θα λειτουργήσει ως «φάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», προβάλλοντας ανθεκτικότητα, επιμονή και συνεργασία προς όφελος της ευρωπαϊκής οικογένειας, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Απευθυνόμενος σε υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους κατά το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε με την ευκαιρία της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κύπρος θα αξιοποιήσει τη δοκιμασμένη ικανότητά της να επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες και να εργάζεται με επιμονή και συνέπεια, προκειμένου να επιτύχει απτά αποτελέσματα για την Ένωση, ενεργώντας ταυτόχρονα για την Ευρώπη και τις κοινές της αξίες.

«Όλα αυτά, κρατώντας με υπερηφάνεια τον ρόλο μας ως φάρου της Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος με μακροχρόνιες συνεργασίες με χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, συνεργασίες που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Υπογράμμισε τη σταθερή πεποίθηση της Κύπρου στο τεράστιο δυναμικό και τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή, περιγράφοντας τη χώρα ως εξωστρεφή και καθοδηγούμενη από την ακλόνητη πίστη ότι δεν υπάρχουν όρια σε όσα μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνεργασίας, του διαλόγου και της εταιρικής σχέσης.

«Ισχύς μέσω της συνεργασίας», είπε, συνοψίζοντας την προσέγγιση που προτίθεται να προβάλλει η Κύπρος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι «απόψε η Ευρώπη συναντά την περιοχή», καλωσορίζοντας την παρουσία ανώτερων Ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Εξήρε την αποφασιστικότητά τους να εργάζονται για την Ένωση και τη σαφή κατανόησή τους ως προς τη σημασία των ευρωπαϊκών συνεργασιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τις γειτονικές περιοχές.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Αναστάσιος Λεβέντης στη Λευκωσία, την οποία ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ως χώρο αφιερωμένο στην τέχνη, τον πολιτισμό, τη μνήμη και τον διάλογο, καθώς και ως φόρο τιμής στην κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Αναφερόμενος σε αριστουργήματα Ευρωπαίων ιμπρεσιονιστών σε συνδυασμό με έργα κορυφαίων Κυπρίων καλλιτεχνών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η κυπριακή τέχνη μιλά με «ισχυρή σιωπή» τόσο για τον πόνο της τουρκικής εισβολής του 1974 όσο και για την απαράμιλλη ανθεκτικότητα του κυπριακού λαού.

Καταλήγοντας, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κύπρου σε μια εξωστρεφή Ευρωπαϊκή Ένωση που οικοδομεί γέφυρες, προάγει τη σταθερότητα και φέρνει αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

