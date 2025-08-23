Βγαίνουν στους δρόμους οι Ουκρανοί – Σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία για συγκεντρώσεις

Σύμφωνα με τους διοργανωτές σήμερα Σάββατο, Ημέρα Εθνικής Σημαίας της Ουκρανίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στις 17:00 το απόγευμα, από το Μνημείο Άγκυρας στη λεωφόρο Αθηνών (παραλία Φοινικούδων).

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στις 17.00 το απόγευμα στο Μνημείο Αγκυρας όπου μια ουκρανική σημαία μήκους 20 μέτρων θα ξεκινήσει για να καταλήξει στην Πλατεία Ευρώπης.

Εξάλλου αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου, Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, θα πραγματοποιηθεί διεθνής καλλιτεχνική εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες από 20 χώρες, με τίτλο «Σύμβολα Ταυτότητας».

Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή στη Λάρνακα, θα αρχίσει στις 15.00 το μεσημέρι και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 17.00 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα από τις 15.00 το μεσημέρι μέχρι τις 16.00, θα γίνει ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της διεθνούς εκδήλωσης «Σύμβολα Ταυτότητας».

Η καλλιτέχνης Λιόλια Φιλιμόνοβα, μία από τους 27 συμμετέχοντες, θα δημιουργήσει ζωντανά μια παραδοσιακή πετσέτα με στάμπες, χρησιμοποιώντας χειροποίητες σφραγίδες για να αφηγηθεί τη δική της Κυπρο-Ουκρανική ιστορία.

Οι υπόλοιποι 26 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Επίσης από τις 16:00 μέχρι τις 17:00 το απόγευμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους καρτ ποστάλ ή να διακοσμήσουν ρούχα με παραδοσιακά σύμβολα στάμπας.

Επί ποδός η Αστυνομία – Σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία

Εξάλλου με ανακοίνωση της η Αστυνομία αναφέρει ότι η εκδήλωση του Σαββάτου στη Λάρνακα «αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα και σε αυτή υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν γύρω στα 70 πρόσωπα».

Προστίθεται ότι «τα μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης».

Η Αστυνομία καλεί όλους τους συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Στην ανακοίνωση της η Αστυνομία σημειώνει πως «με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους».

Περαιτέρω, «η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει την δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς».

Επιπλέον προστίθεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας «στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστούν μη αναγνωρίσιμο».

