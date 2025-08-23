Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈγκλημα στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του – Κρυβόταν σε πάρκινγκ
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του – Κρυβόταν σε πάρκινγκ

 23.08.2025 - 16:21
Έγκλημα στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του – Κρυβόταν σε πάρκινγκ

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος ο οποίος σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ένα πάρκινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η  36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει
Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί
Κυπριακό: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις διαπραγματευτών – Αναμένεται στην Κύπρο η Ολγκίν
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βγαίνουν στους δρόμους οι Ουκρανοί – Σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία για συγκεντρώσεις

 23.08.2025 - 16:11
Επόμενο άρθρο

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

 23.08.2025 - 16:46
Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή την συζήτηση που ξέσπασε με φόντο την θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

  •  23.08.2025 - 16:46
23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 15:19
Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

  •  23.08.2025 - 14:15
Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει

Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει

  •  23.08.2025 - 14:26
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

  •  23.08.2025 - 13:58
Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

  •  23.08.2025 - 12:20
Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

  •  23.08.2025 - 12:52
«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

  •  23.08.2025 - 12:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα