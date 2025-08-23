Ecommbx
Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

 23.08.2025 - 16:46
Με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή την συζήτηση που ξέσπασε με φόντο την θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

Συγκεκριμένα, ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ανάρτησε φωτογραφία από απόσπασμα εφημερίδας της εποχής της ΕΟΚΑ,  συνοδευόμενη από τη φράση του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου:

«Στην εσχάτην ανάγκη θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Διχάζει το podcast Φειδία για τον Αυξεντίου – Σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα

Η ανάρτηση μάλιστα συνοδεύεται από το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αποχαιρετισμός στον Γρηγόρη Αυξεντίου».

Η ανάρτηση του Προέδρου δείχνει σαφής υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και των ηρώων της ΕΟΚΑ. Έρχεται στον απόηχο του podcast του Φειδία Παναγιώτου, όπου αμφισβητήθηκε η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κόμματα και ιστορικούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΔΗΣΥ: Το ΑΚΕΛ βεβηλώνει τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου

Ο ΔΗΣΥ κατήγγειλε το ΑΚΕΛ για υποστήριξη των όσων αναφέρθηκαν στο επίμαχο podcast, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται».

