Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Συγκεκριμένα, ο Προέδρος Χριστοδουλίδης ανάρτησε φωτογραφία από απόσπασμα εφημερίδας της εποχής της ΕΟΚΑ, συνοδευόμενη από τη φράση του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου:

«Στην εσχάτην ανάγκη θα αγωνιστώ και θα πεθάνω σαν Έλληνας, αλλά ζωντανόν δεν θα με πιάσουν».

Η ανάρτηση μάλιστα συνοδεύεται από το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Αποχαιρετισμός στον Γρηγόρη Αυξεντίου».

Η ανάρτηση του Προέδρου δείχνει σαφής υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και των ηρώων της ΕΟΚΑ. Έρχεται στον απόηχο του podcast του Φειδία Παναγιώτου, όπου αμφισβητήθηκε η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κόμματα και ιστορικούς.

Ο ΔΗΣΥ κατήγγειλε το ΑΚΕΛ για υποστήριξη των όσων αναφέρθηκαν στο επίμαχο podcast, επισημαίνοντας ότι «η ιστορία μας γράφτηκε με το αίμα των ηρώων μας και δεν μπορεί να παραχαράσσεται».