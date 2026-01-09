Είσαι λάτρης της jazz; Άνοιξε το νέο απόλυτο bar στη Λευκωσία - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Ένα νέο, αμιγώς μουσικό εγχείρημα έρχεται να δώσει ξανά ρυθμό στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.

Το Ella Jazz Bar, ένα πρότζεκτ που αποτελεί προσωπικό όνειρο του Μάριου Πολυκάρπου, ιδιοκτήτη του MAP Boutique Hotel, άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στις 7 Ιανουαρίου, σε ένα από τα πιο κεντρικά και γοητευτικά σημεία της περιοχής.

Ο ίδιος, μουσικός και λάτρης της jazz (παίζει σαξόφωνο και κιθάρα), ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο που να παραπέμπει σε αντίστοιχους σε Σικάγο ή Νέα Υόρκη. Εξ ου και όταν βρήκε το κατάλληλο σημείο στην οδό Λυκούργου 7, εκεί όπου παλαιότερα στεγαζόταν το The Winery, το όραμα άρχισε αμέσως να παίρνει μορφή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρόαιμο jazz bar, με όνομα που παραπέμπει σε μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της jazz παγκοσμίως. Το Ella Jazz Bar φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το είδος, φιλοξενώντας σπουδαίους τζαζίστες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο που χωρά μόλις 50 άτομα, ενισχύοντας τη μοναδικότητα της εμπειρίας.

Τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, τον Ιανουάριο, το Ella Jazz Bar θα ανοίγει μία φορά την εβδομάδα, ενώ από τον Φεβρουάριο στόχος είναι να προστεθούν περισσότερες βραδιές, καθώς και jam sessions, δίνοντας βήμα σε όλους τους μουσικούς της χώρας να ανέβουν στη σκηνή του.

Παράλληλα με τη μουσική, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν set menu φαγητού, signature cocktails, πλήρη γκάμα από premium spirits, καθώς και ένα exclusive wine list, σχεδιασμένο για να συνοδεύει ιδανικά τη jazz ατμόσφαιρα.

Λυκούργου 7, παλιά Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: 19.00-00.00