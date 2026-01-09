Καταγγελίες Φαίδωνος: «Πρώην Υπουργός αγόρασε χρηματοκιβώτιο για προσωπική χρήση» - Ζητά διαφάνεια στο Ταμείο του Προεδρικού

Ο κ. Φαίδωνος επαναλαμβάνει δημόσια ερώτημα που είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο του 2025, αναφερόμενος σε πρώην Υπουργό ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον Αύγουστο του 2020 προχώρησε στην αγορά μεγάλου χρηματοκιβωτίου για προσωπική χρήση. Όπως είχε τονίσει τότε, η διερεύνηση οικονομικών σκανδάλων δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς, όπως υποστηρίζει, σημαντικά ποσά ενδέχεται να διακινούνται και εκτός τραπεζικού συστήματος.

Οι δηλώσεις αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο μετά τις έντονες πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο, το οποίο φέρεται να αποτυπώνει «κεκλεισμένων των θυρών» συνομιλίες πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων της Κύπρου με άτομα που παρουσιάζονται ως υποψήφιοι επενδυτές. Στο υλικό γίνεται λόγος για παράνομες πρακτικές χρηματοδότησης και μεθόδους παράκαμψης διεθνών κυρώσεων.

Ο Δήμαρχος Πάφου υποστηρίζει ότι τα γεγονότα δεν είναι τυχαία, σημειώνοντας πως την ίδια χρονική περίοδο λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις και υπογράφηκαν μεγάλης σημασίας συμβόλαια, στα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, ο συγκεκριμένος πρώην Υπουργός είχε καθοριστική συμμετοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι η ευθύνη για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων ανήκει πρωτίστως στην Πολιτεία, την Αστυνομία και τους αρμόδιους θεσμούς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτες και ουσιαστικές έρευνες.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να δώσει κατάθεση στις διωκτικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να συλλέγει ή να τεκμηριώνει στοιχεία. Όπως αναφέρει, όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν την αλήθεια μπορούν να το πράξουν, καθώς, κατά την άποψή του, αρκετοί ήδη γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Παράλληλα, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο να στοχοποιείται ο ίδιος, τη στιγμή που οι θεσμοί έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις υποθέσεις σε βάθος.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο κ. Φαίδωνος επανήλθε με νέα ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι όσα ανέφερε το 2025 επιβεβαιώνονται σήμερα από δηλώσεις που ακούγονται στο επίμαχο υλικό, σύμφωνα με τις οποίες μεγάλα χρηματικά ποσά διακινούνται σε μετρητά και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές.

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί, φέρονται να συμμετέχουν σε συνομιλίες ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος διατηρεί συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τον Πρόεδρο, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος.

Ο Δήμαρχος Πάφου καταλήγει με έντονη κριτική προς την πολιτική ηγεσία, κάνοντας λόγο για υποκρισία γύρω από το ζήτημα του «μαύρου» πολιτικού χρήματος και των υπόγειων χρηματοδοτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο λεγόμενο «Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί στο Προεδρικό, ζητώντας να τερματιστεί το καθεστώς ανωνυμίας των εισφορών.

Όπως τονίζει, η πλήρης δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν συνεισφέρει στο Ταμείο είναι αναγκαία, χωρίς εξαιρέσεις. Σε περίπτωση άρνησης από πλευράς Προεδρικού, υποστηρίζει ότι η Βουλή οφείλει να παρέμβει νομοθετικά. «Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και αλήθεια», καταλήγει, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν αντέχει νέο πλήγμα στο κύρος της.