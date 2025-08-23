Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμός σε πτήση της Easyjet - Επιβάτης προσπάθησε να εισέλθει στο πιλοτήριο

 23.08.2025 - 17:03
Ένας επιβάτης που έπασχε από παραλήρημα προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο σε πτήση της Easyjet από τη Γαλλία προς την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα ο πιλότος να επιστρέψει πίσω στο αεροδρόμιο της Λυών, ανακοίνωσαν η Αστυνομία και η εταιρεία το Σάββατο.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από άλλους επιβάτες μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος στη Λυών, ανέφερε η γαλλική Αστυνομία.

Η πτήση της Easyjet, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Λυών προς το Πόρτο, είχε μόλις απογειωθεί αργά την Παρασκευή όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

«Η πτήση EJU4429 από τη Λυών προς το Πόρτο επέστρεψε στη Λυών λίγο μετά την απογείωση λόγω της συμπεριφοράς ενός επιβάτη. Μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος η Αστυνομία απομάκρυνε τον επιβάτη και η πτήση συνέχισε προς το Πόρτο», ανέφερε η Easyjet.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας, ένας 26χρονος Πορτογάλος υπήκοος, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις που έδειξαν ότι έπασχε από ναυτία και παραλήρημα. Εισήχθη σε γαλλικό νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

