Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη αλλά και χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά τοπικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και στα δυτικά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια, όμως σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.