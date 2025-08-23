Ecommbx
Πιπίλες για... ενήλικες, η νέα μόδα στην Κίνα - Τι λένε οι ειδικοί

 23.08.2025 - 17:29
Μία ασυνήθιστη τάση γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τον τελευταίο καιρό στην Κίνα, με ενήλικες να χρησιμοποιούν πιπίλες για να καταπολεμήσουν το άγχος της καθημερινότητας και να βελτιώσουν τον ύπνο τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η South China Morning Post, η νέα μόδα των πιπίλων για ενήλικες έχει αρχίσει να εξαπλώνεται γρήγορα στην κινεζική αγορά, με διαδικτυακά καταστήματα να καταγράφουν περισσότερες από 2.000 πωλήσεις τον μήνα. Οι τιμές κυμαίνονται από 1 έως 60 ευρώ.

Αρκετοί πωλητές ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα και να αναπνέουν σωστά, ενώ κάποιοι αγοραστές περιγράφουν ότι η πιπίλα τους δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας, θυμίζοντάς τους την παιδική ηλικία.

Μπορεί μία πιπίλα να είναι επικίνδυνη για την υγεία;

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση, οι γιατροί προειδοποιούν για κινδύνους που σχετίζονται με τη μακροχρόνια χρήση. Ο οδοντίατρος Tang Caomin υπογράμμισε ότι υπάρχει ο κίνδυνος για βλάβες στο στόμα και τη γνάθο.

Όπως εξήγησε, η συνεχής χρήση μπορεί να περιορίσει την κίνηση της γνάθου, να προκαλέσει πόνο στο μάσημα και να αλλοιώσει τη θέση των δοντιών μέσα σε διάστημα ενός έτους, εάν χρησιμοποιείται πάνω από τρεις ώρες την ημέρα.

Επιπλέον, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος μικρά τμήματα της πιπίλας να εισπνευστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ανησυχία διατύπωσε και η ψυχολόγος Zhang Mo, η οποία τόνισε ότι η χρήση τέτοιων αντικειμένων μπορεί να αποτελεί ένδειξη ανικανοποίητων συναισθηματικών αναγκών. «Η λύση δεν είναι να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά, αλλά να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και να βρίσκουμε ουσιαστικές λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

 23.08.2025 - 17:16
Με μια ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή την συζήτηση που ξέσπασε με φόντο την θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου.

