Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

 23.08.2025 - 17:48
Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου παρά τον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες στο ThemaOnline, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία έχει παραλύσει, με ουρές οχημάτων να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στην τροχαία σύγκρουση εμπλέκονται τέσσερα οχήματα, ενώ τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου για τον συντονισμό της κυκλοφορίας και απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει
Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί
Κυπριακό: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις διαπραγματευτών – Αναμένεται στην Κύπρο η Ολγκίν
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιπίλες για... ενήλικες, η νέα μόδα στην Κίνα - Τι λένε οι ειδικοί

 23.08.2025 - 17:29
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Έντονοι μαύροι καπνοί σκέπασαν τη Λευκωσία – Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική

 23.08.2025 - 18:13
Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Σε τραγωδία κατέληξε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο Μακένζι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

Ανείπωτη τραγωδία: Υπέκυψε ο 19χρονος τραυματίας του τροχαίου στο Μακένζι

  •  23.08.2025 - 19:24
Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

Σαφής στήριξη Χριστοδουλίδη στην ιστορική θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου – Η ανάρτηση του ΠτΔ εν μέσω αντιδράσεων

  •  23.08.2025 - 16:46
23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

23χρονος αρνήθηκε αλκοτέστ και διέφυγε χτυπώντας αστυνομικό – Έριξε το μηχάνημα ελέγχου σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 15:19
Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

  •  23.08.2025 - 14:15
Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 17:48
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται ισχυροί άνεμοι – Τι να αναμένουμε τις επόμενες μέρες

  •  23.08.2025 - 17:16
«Δεν μετανιώνω» - Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Δεν μετανιώνω» - Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  23.08.2025 - 18:56
Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

  •  23.08.2025 - 12:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα