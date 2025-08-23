Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Ασθενοφόρα και κυκλοφοριακό χάος στο σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες στο ThemaOnline, στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ η κυκλοφορία έχει παραλύσει, με ουρές οχημάτων να εκτείνονται για αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στην τροχαία σύγκρουση εμπλέκονται τέσσερα οχήματα, ενώ τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι αρχές βρίσκονται επί τόπου για τον συντονισμό της κυκλοφορίας και απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.