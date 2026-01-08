Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

 08.01.2026 - 18:10
Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Αναστάτωση προκαλεί βίντεο που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ, εγείροντας ερωτήματα γύρω από τον τρόπο διαχείρισης οικονομικών πόρων ενόψει της προεκλογικής περιόδου του 2028, καθώς και για τις διαδικασίες πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε συνάρτηση με επενδυτικά συμφέροντα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Το οπτικό υλικό παρουσιάζεται ως προϊόν διαρροής και, σύμφωνα με τον λογαριασμό που το ανήρτησε, πρόκειται για καταγραφή με κρυφή κάμερα ιδιωτικών συνομιλιών, χωρίς οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ότι βιντεοσκοπούνται.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο

Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί φέρονται να συμμετέχουν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, διευθύνων σύμβουλος της Cyfield.

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα άτομα με τα οποία συνομιλούν είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που δήλωσαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Δείτε το βίντεο:

 

 

Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

