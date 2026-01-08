Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Το οπτικό υλικό παρουσιάζεται ως προϊόν διαρροής και, σύμφωνα με τον λογαριασμό που το ανήρτησε, πρόκειται για καταγραφή με κρυφή κάμερα ιδιωτικών συνομιλιών, χωρίς οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ότι βιντεοσκοπούνται.

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο

Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί φέρονται να συμμετέχουν ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, διευθύνων σύμβουλος της Cyfield.

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα άτομα με τα οποία συνομιλούν είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που δήλωσαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

