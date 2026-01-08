Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

 08.01.2026 - 18:19
Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πυροδοτεί η δημοσιοποίηση του βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», καθώς προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν οικονομικοί πόροι κατά την προεκλογική περίοδο του 2023. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την εύκολη πρόσβαση επενδυτικών κύκλων στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Το οπτικό υλικό, που τις τελευταίες ώρες έχει λάβει ευρεία διάδοση στο διαδίκτυο, έχει οδηγήσει στελέχη της αντιπολίτευσης να απαιτούν άμεσες και σαφείς εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στη θεσμική αξιοπιστία.

Οι πολιτικές αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες, με αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές να παρεμβαίνουν δημόσια μέσω αναρτήσεων στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Δείτε πάρακάτω:

Αννίτα: Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Στεφάνου: Σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Χαραλαμπίδου: Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση

Ατταλίδου: Όταν σας μιλούσαμε για διαφάνεια μας λέγατε τοξικούς!

 

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

