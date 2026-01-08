Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Το οπτικό υλικό, που τις τελευταίες ώρες έχει λάβει ευρεία διάδοση στο διαδίκτυο, έχει οδηγήσει στελέχη της αντιπολίτευσης να απαιτούν άμεσες και σαφείς εξηγήσεις, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στη θεσμική αξιοπιστία.

Οι πολιτικές αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες, με αρχηγούς κομμάτων και βουλευτές να παρεμβαίνουν δημόσια μέσω αναρτήσεων στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Δείτε πάρακάτω:

Αννίτα: Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Στεφάνου: Σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Χαραλαμπίδου: Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση

Ατταλίδου: Όταν σας μιλούσαμε για διαφάνεια μας λέγατε τοξικούς!