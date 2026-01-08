Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata - Η διαδικασία και όσα πρέπει να ξέρεις

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη η εκτύπωση της άδειας κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας, υπάρχει επιβάρυνση €10 για κάθε ημέρα και 10% στο οφειλόμενο ποσό.
Όσον αφορά τα οχήματα που επηρεάζονται από ανάκληση των αερόσακων Takata, εξηγεί ότι αν δεν έχει παρέλθει το διάστημα των οκτώ μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης τους, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Αν όμως έχει παρέλθει το διάστημα, θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή του αερόσακου, να περάσουν εκ νέου από τεχνικό έλεγχο (ΜΟΤ) και έπειτα να προχωρήσουν και στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.
Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.