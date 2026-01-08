Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΆδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata - Η διαδικασία και όσα πρέπει να ξέρεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata - Η διαδικασία και όσα πρέπει να ξέρεις

 08.01.2026 - 18:44
Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata - Η διαδικασία και όσα πρέπει να ξέρεις

Ξεκίνησε από τις 7 Ιανουαρίου η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, με την προθεσμία να διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα της 11ης Μαρτίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΤΟΜ: Υπό ανανέωση 750 χιλ. άδειες κυκλοφορίας - Εκκρεμούν 11 χιλ. ανακλήσεις

Μιλώντας στο κανάλι Alpha, ο Λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κουππής τονίζει ότι δεν δίνεται παράταση και καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και πρέπει να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια σε ισχύ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άδειες κυκλοφορίας: Βήμα-βήμα η διαδικασία ανανέωσης - Τα έγγραφα, οι προϋποθέσεις και όσα πρέπει να ξέρεις για το 2026

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη η εκτύπωση της άδειας κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας, υπάρχει επιβάρυνση €10 για κάθε ημέρα και 10% στο οφειλόμενο ποσό.

Όσον αφορά τα οχήματα που επηρεάζονται από ανάκληση των αερόσακων Takata, εξηγεί ότι αν δεν έχει παρέλθει το διάστημα των οκτώ μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης τους, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Αν όμως έχει παρέλθει το διάστημα, θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή του αερόσακου, να περάσουν εκ νέου από τεχνικό έλεγχο (ΜΟΤ) και έπειτα να προχωρήσουν και στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο
Σεισμός στην Κύπρο: Πώς σχετίζεται με τις δύο ισχυρές δονήσεις του Νοέμβρη - Δεν αποκλείονται κι άλλες
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος
Φειδίας Παναγιώτου - Στυλιάνα Αβερκίου: Διέρρευσε πότε παντρεύονται
Εικόνες που παγώνουν στον Κάθηκα: Ξεχασμένο αυτοκίνητο σε χαράδρα από το θανατηφόρο τροχαίο του 2017

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

 08.01.2026 - 18:19
Επόμενο άρθρο

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

 08.01.2026 - 19:08
Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

  •  08.01.2026 - 19:14
Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 19:08
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

  •  08.01.2026 - 17:25
Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

  •  08.01.2026 - 16:48
Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

  •  08.01.2026 - 17:58
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Βασιλείου - Το επίσημο ανακοινωθέν

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Βασιλείου - Το επίσημο ανακοινωθέν

  •  08.01.2026 - 13:48
Σεισμός στην Κύπρο: Πώς σχετίζεται με τις δύο ισχυρές δονήσεις του Νοέμβρη - Δεν αποκλείονται κι άλλες

Σεισμός στην Κύπρο: Πώς σχετίζεται με τις δύο ισχυρές δονήσεις του Νοέμβρη - Δεν αποκλείονται κι άλλες

  •  08.01.2026 - 16:35
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

  •  08.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα