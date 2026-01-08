Άδειες κυκλοφορίας: Τι ισχύει για τα οχήματα με Takata - Η διαδικασία και όσα πρέπει να ξέρεις

Μιλώντας στο κανάλι Alpha, ο Λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Κωνσταντίνος Κουππής τονίζει ότι δεν δίνεται παράταση και καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και πρέπει να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια σε ισχύ.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη η εκτύπωση της άδειας κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας, υπάρχει επιβάρυνση €10 για κάθε ημέρα και 10% στο οφειλόμενο ποσό.

Όσον αφορά τα οχήματα που επηρεάζονται από ανάκληση των αερόσακων Takata, εξηγεί ότι αν δεν έχει παρέλθει το διάστημα των οκτώ μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης τους, μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Αν όμως έχει παρέλθει το διάστημα, θα πρέπει να γίνει η ανταλλαγή του αερόσακου, να περάσουν εκ νέου από τεχνικό έλεγχο (ΜΟΤ) και έπειτα να προχωρήσουν και στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.