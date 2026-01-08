Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Το επίμαχο οπτικό υλικό παρουσιάζεται ως προϊόν διαρροής και, σύμφωνα με τον λογαριασμό που το ανήρτησε, πρόκειται για καταγραφή με κρυφή κάμερα ιδιωτικών συνομιλιών, χωρίς τη γνώση των εμπλεκομένων προσώπων. Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, οι συνομιλητές φέρονται να είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Λακκοτρύπης τοποθετείται δημόσια επί του θέματος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενο και κάνοντας λόγο για σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται στο βίντεο έχουν υποστεί μοντάζ με στόχο τη διαστρέβλωση του πλαισίου των συζητήσεων και την πρόκληση πολιτικής και θεσμικής ζημιάς.

Ο κ. Λακκοτρύπης υποστηρίζει πως η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησης δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας αιχμές για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ιδίου προσωπικά.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο προτίθεται να παραδώσει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή του, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε και διοχετεύτηκε το επίμαχο βίντεο.