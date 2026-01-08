Ecommbx
Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

 08.01.2026 - 19:08
Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα μέσω λογαριασμού στην πλατφόρμα Χ, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τη διαχείριση οικονομικών πόρων ενόψει της προεκλογικής περιόδου του 2028, καθώς και με τις διαδικασίες πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε συνάρτηση με επενδυτικά συμφέροντα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Το επίμαχο οπτικό υλικό παρουσιάζεται ως προϊόν διαρροής και, σύμφωνα με τον λογαριασμό που το ανήρτησε, πρόκειται για καταγραφή με κρυφή κάμερα ιδιωτικών συνομιλιών, χωρίς τη γνώση των εμπλεκομένων προσώπων. Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, οι συνομιλητές φέρονται να είχαν παρουσιαστεί πρόσφατα ως επενδυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Σε ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Λακκοτρύπης τοποθετείται δημόσια επί του θέματος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιεχόμενο και κάνοντας λόγο για σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται στο βίντεο έχουν υποστεί μοντάζ με στόχο τη διαστρέβλωση του πλαισίου των συζητήσεων και την πρόκληση πολιτικής και θεσμικής ζημιάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η πρώτη τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Κακόβουλο και προϊόν μοντάζ»

Ο κ. Λακκοτρύπης υποστηρίζει πως η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησης δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας αιχμές για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ιδίου προσωπικά.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο προτίθεται να παραδώσει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή του, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε και διοχετεύτηκε το επίμαχο βίντεο.

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

