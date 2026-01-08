Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Σύμφωνα με τη δήλωση, το επίμαχο οπτικό υλικό έχει ήδη τεθεί υπό αξιολόγηση από την αρμόδια κρατική Υπηρεσία, η οποία, σε πρώτη φάση, το χαρακτηρίζει ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ. Όπως σημειώνεται, το περιεχόμενο του βίντεο δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά βασίζεται σε παραποίηση στοιχείων και αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών.

Αυτούσια η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προσθέτει: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»