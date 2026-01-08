Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

 08.01.2026 - 19:14
Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Σύμφωνα με τη δήλωση, το επίμαχο οπτικό υλικό έχει ήδη τεθεί υπό αξιολόγηση από την αρμόδια κρατική Υπηρεσία, η οποία, σε πρώτη φάση, το χαρακτηρίζει ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ. Όπως σημειώνεται, το περιεχόμενο του βίντεο δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά βασίζεται σε παραποίηση στοιχείων και αποσπασματική παρουσίαση συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Αυτούσια η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ

Σε δεύτερη γραπτή του δήλωση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης προσθέτει: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.   Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο
Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος
Φειδίας Παναγιώτου - Στυλιάνα Αβερκίου: Διέρρευσε πότε παντρεύονται
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Ιρίνας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

 08.01.2026 - 19:08
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Ιρίνας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 08.01.2026 - 19:40

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

  •  08.01.2026 - 19:14
Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 19:08
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

  •  08.01.2026 - 17:25
Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

  •  08.01.2026 - 16:48
Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

  •  08.01.2026 - 17:58
Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

  •  08.01.2026 - 20:04
Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα αλλά και θυελλώδεις άνεμοι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα αλλά και θυελλώδεις άνεμοι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  08.01.2026 - 20:32
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

  •  08.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα