Προσοχή: Αυτούς ψάχνουν για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Αυτούς ψάχνουν για επίθεση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία

 08.01.2026 - 13:29
Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, αδίκημα που διαπράχθηκε στη Λεμεσό στις 20/12/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ  Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το κοίτασμα «Κρόνος», με στόχο να σταλούν οι πρώτες ποσότητες κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα μεταβεί και στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας για να συμμετάσχει στο Ενεργειακό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

