ΠτΔ: «Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης το κοίτασμα Κρόνος»

 08.01.2026 - 13:41
Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το κοίτασμα «Κρόνος», με στόχο να σταλούν οι πρώτες ποσότητες κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα μεταβεί και στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας για να συμμετάσχει στο Ενεργειακό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

Σε συνάντηση του σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με το επιχειρησιακό στέλεχος της ΕΝΙ κ. Γκουίντο Μπρούσκο., ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε στο τελικό στάδιο ανάπτυξης του ‘Κρόνος’, είναι πολύ σημαντικό για μας, για σας, για την Αίγυπτο, για την Ευρώπη, έτσι προσβλέπω στη συζήτηση μας για να οριστικοποιήσουμε (τις εργασίες ολοκλήρωσης) το συντομότερο. Χθες έλαβα επιστολή από τον Πρόεδρο Σίσι για να συμμετάσχω στο Ενεργειακό Φόρουμ στο Κάιρο στις 30 Μαρτίου – 1η Απριλίου. Ζήτησα επίσης την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι εκεί.

Πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 30 Μαρτίου, η ομάδα μας είναι έτοιμη, συζητήσαμε και με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, για μας θα είναι η πρώτη ανάπτυξη από τα οικόπεδα στην ΑΟΖ μας. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, για την οικονομία μας, για τον λαό μας».

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει η θέληση για ολοκλήρωση των εργασιών και να σταλεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του ο κ. Μπρούσκο είπε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα το πρωί είχε πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρο, εκφράζοντας την τεράστια δέσμευση της εταιρείας στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει επενδυθεί από την κοινοπραξία το ποσό του 1,2 δις δολαρίων.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία με Κύπρο, Αίγυπτο, ΕΝΙ και TOTAL ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου. 

