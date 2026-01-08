Πολιτική θύελλα μετά την δημοσίευση του βίντεο - Ζητούν απαντήσεις και εξηγήσεις τα κόμματα

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου έγραψε στο 'Χ' ότι "εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα".

Αναμένω, καταλήγει, απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου σε ανάρτησή του στο 'Χ' ανέφερε ότι "το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις".

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Αναμένουμε και θα επανέλθουμε, προσθέτει ο κ. Στεφάνου.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος έγραψε στο 'Χ' ότι "εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας".

Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του, κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι "με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα".

Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα, καταλήγει η ΕΔΕΚ.

Ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες συστήνει ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Κάρογιαν. Συγκεκριμένα, με γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος του κόμματος της συγκυβέρνησης, αναφέρει πως «η σοβαρότητα θεμάτων που αγγίζουν θεσμούς και πρόσωπα απαιτεί ψυχραιμία, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες — όχι βιαστικά συμπεράσματα, στοχοποίηση και δημόσιες καταδίκες χωρίς πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων.»

Παράλληλα προσθέτει πως «σε ένα κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αδιαπραγμάτευτες. Οποιεσδήποτε καταγγελίες, ανεξαρτήτως του ποιον αφορούν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων αρχών, τις οποίες καλούμε άμεσα να κινηθούν για να ρίξουν φως στα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης», ενώ σημειώνει την ίδια ώρα πως πάγια θέση της παράταξης είναι πως «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου».

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, η Κυβέρνηση μέσω του Εκπροσώπου της Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη χαρακτήρισε "κακόβουλο και προϊόν μοντάζ" το βίντεο. "Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ", αναφέρει στη γραπτή του δήλωση ο κ. Λετυμπιώτης.

"Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας", σημειώνει.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει πως βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, συμπληρώνει.

Σε ανακοίνωσή του ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης αναφέρει ότι "είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ".

Όπως σημειώνει, έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ