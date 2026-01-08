Ecommbx
ΑρχικήΠολιτικήΕπίθεση Κασσελάκη κατά ΠτΔ: «Ο μόνος έντιμος δρόμος είναι η παραίτησή του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κασσελάκη κατά ΠτΔ: «Ο μόνος έντιμος δρόμος είναι η παραίτησή του»

 08.01.2026 - 21:10
Επίθεση Κασσελάκη κατά ΠτΔ: «Ο μόνος έντιμος δρόμος είναι η παραίτησή του»

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X αναφορικά με το βίντεο που διέρρευσε σήμερα στα ΜΚΔ το οποίο αφήνει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, όπως και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Σύμφωνα με την τοποθέτηση, οι αποκαλύψεις δεν προκαλούν «έκπληξη» στον ίδιο, καθώς όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας του συστήματος ήταν γνωστό σε πολιτικούς κύκλους εδώ και χρόνια. Μάλιστα, γίνεται σύγκριση με την Ελλάδα, με την εκτίμηση ότι αντίστοιχα φαινόμενα εκεί λαμβάνουν χώρα σε πιο μεγάλη κλίμακα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαλωτότητα των πολιτικών προσώπων που βρίσκονται στην κορυφή της εξουσίας. «Φανταστείτε πόσο ευάλωτος είναι ένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός όταν υπάρχει ροή μαύρου χρήματος προς εκείνον και τη σύζυγό του», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για το «άσπρο χρήμα», μέσω «τριγωνικών συναλλαγών».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Σε προσωπικό επίπεδο, τονίζεται ότι οι θεσμικές επαφές με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη χαρακτηρίζονταν από τυπική ευγένεια και συνεργασία. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, οι επιφυλάξεις εντάθηκαν μετά την απομάκρυνση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, μια εξέλιξη που για πολλούς σηματοδότησε οπισθοχώρηση στη μάχη για τη διαφάνεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Η θέση που διατυπώνεται είναι σαφής: ο μόνος έντιμος δρόμος για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό το βάρος των καταγγελιών και της θεσμικής κρίσης, θα ήταν η παραίτηση – επιλογή που, όπως σημειώνεται, δεν ακολούθησε ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ο ίδιος στην ανάρτηση του εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξη του στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και στο κίνημα Άλμα στον αγώνα τους για διαφάνεια και δημοκρατική ανασυγκρότηση.

ΠΗΓΗ: Mononews.gr

