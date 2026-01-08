VIDEO: Τα «βρήκαν» τελικά ο Τορναρίτης και ο Φειδίας; -Τα story-έκπληξη που δημιούργησαν ερωτηματικά

Συγκεκριμένα, ο γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας δημοσίευσε μέσω story ένα παλαιότερο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να προπονείται μαζί με τον Φειδία Παναγιώτου, καθώς και ένα ακόμη στιγμιότυπο όπου οι δυο τους συνομιλούν, από μια εποχή που η μεταξύ τους σχέση έδειχνε αρμονική και χωρίς προστριβές.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η έντονη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί ανάμεσά τους τους τελευταίους μήνες.

Από την αρχική υποστήριξη που είχε εκφράσει ο Τορναρίτης προς τον Φειδία, μέχρι τη μετέπειτα απομάκρυνση και τις αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις, η πορεία της σχέσης τους έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη την κοινή γνώμη.

Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν χωρίς κάποιο σχόλιο ή διευκρίνιση, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για διάφορες ερμηνείες. Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το μήνυμα της ανάρτησης.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν στάθηκε αρκετό για να φέρει ξανά στο προσκήνιο μια σχέση που εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον και απορίες.

Δείτε τα story: