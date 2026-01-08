Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η Nestle αποσύρει προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, πρόκειται για τη συσκευασία S-26 GOLD 1 400g (παρτίδα 51550346AE, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/6/2027), τη συσκευασία NAN EXPERTpro SENSITIVE PLUS 400g (παρτίδα 51250742C1, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/11/2026) και η συσκευασία NAN EXPERTpro Lactose Free 400g (παρτίδα 51520346AD, ημερομηνία διατηρησιμότητας 30/6/2027).

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν λάβει σχετική ενημέρωση τόσο από τους επίσημους αντιπροσώπους στην Κύπρο όσο και από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν για τη διατροφή των βρεφών τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Σημειώνεται πως οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού, και σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά επιπρόσθετα προϊόντα από άλλες εταιρείες πέραν των επίσημων αντιπροσώπων (παράλληλο εμπόριο) θα εκδοθεί συμπληρωματική / νεότερη ανακοίνωση.

Περαιτέρω, και έχοντας υπόψη ότι τέτοια προϊόντα πιθανό να αγοράζονται και μέσω του διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο ή από ιστοσελίδες που εδρεύουν στο εξωτερικό, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες καλούν τους αγοραστές να ελέγξουν τα προϊόντα που έχουν παραλάβει κατά πόσον εμπίπτουν σε αυτά που ανακαλούνται.

Ο πλέον επικαιροποιημένος κατάλογος προϊόντων βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.nestle.com/ask-nestle/products-brands/answers/infant-formula-product-advisory, όπου οι αγοραστές θα πρέπει να επιλέξουν τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο πωλητής, από τον οποίο τα έχουν αγοράσει και στη συνέχεια θα μπορούν να εντοπίσουν τα υπό ανάκληση προϊόντα στην συγκεκριμένη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ