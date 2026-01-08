Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

 08.01.2026 - 17:25
Tα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στα τέσσερα πρόσωπα που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς και τα αποτελέσματα από τις επιστημονικές εξετάσεις που διενεργούνται στα δείγματα τα οποία λήφθηκαν από τη σορό του 78χρονου αποβιώσαντος, θα καταδείξουν κατά πόσον η ουσία GBL (γ-Βουτυρολακτόνη) ευθύνεται με την τραγωδία που συνέβη το Σαββατοκύριακο 3-4 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από το Κρατικό Χημείο σε σχέση με τις αναλύσεις που έγιναν στο νερό, όπου ανιχνεύτηκε Βουτυρολακτόνη, οι ανακριτές της υπόθεσης προσπαθούν να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο η επικίνδυνη ουσία κατέληξε στο νερό και παράλληλα πώς η μπουκάλα με το επιμολυσμένο νερό βρέθηκε τοποθετημένη στον ψύκτη της οικίας του αποθανόντος. Στο κάδρο των εξετάσεων παραμένει και η περίπτωση του 44χρονου γιου του άτυχου 78χρονου, ο οποίος είναι υπόδικος για υπόθεση ναρκωτικών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ουσία-φονιάς στο νερό: Πώς η GBL οδήγησε στον θάνατο 78χρονου στη Λάρνακα

Είχε συλληφθεί στις 28 περασμένου Δεκεμβρίου, αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην κατοχή του βρέθηκαν ουσίες μεθαμφεταμίνης, χάπια έκσταση, φυτική ύλη κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας και διάφορα άλλα σκεύη καπνίσματος. Ο 44χρονος διέμενε στο υπόγειο του σπιτιού των συνταξιούχων γονιών του. Θα ανακριθεί προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με την μπουκάλα με το νερό που τοποθετήθηκε στον ψύκτη του σπιτιού των γονιών του.

Πρόκειται για σενάριο που εξετάζεται πλέον πολύ σοβαρά, εξού και οι αστυνομικές έρευνες έχουν στραφεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατάθεση του 44χρονου υπόδικου, όπως και η κατάθεση της 73χρονης μητέρας του, θεωρούνται οι δύο βασικές καταθέσεις που πιστεύεται ότι θα ρίξουν φως στην συγκλονιστική αυτή υπόθεση. Από τον χώρο όπου διέμενε ο 44χρονος έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια, τα οποία υποβάλλονται σ’ επιστημονικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά σε σχέση με την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Από τα μέχρι σήμερα ευρήματα της Αστυνομίας, φαίνεται ότι το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, η 73χρονη σύζυγος του αποβιώσαντος έβαλε την μπουκάλα με το επιμολυσμένο νερό στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα, χωρίς να γνωρίζει την ουσία που περιείχε. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας από τον σύζυγό της. Αφού η γυναίκα κρατήθηκε για περαιτέρω περίθαλψη, ο 78χρονος επέστρεψε σπίτι του. Έπειτα, όμως, από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο. Προηγουμένως φαίνεται πως είχε καταναλώσει κι αυτός νερό από την ίδια μπουκάλα. Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας (4/1), συγγενικά πρόσωπα του ζεύγους των συνταξιούχων και γείτονες επισκέφθηκαν το σπίτι για να συλλυπηθούν τα μέλη της οικογένειας. Δύο συγγενικά πρόσωπα του αποβιώσαντος και ένας ηλικιωμένος γείτονας φαίνεται να κατανάλωσαν νερό από τον ψύκτη και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Εκεί τους χορηγήθηκε αντίδοτο για τη δηλητηρίαση. Η κατάσταση της υγείας τους έχει βελτιωθεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 


Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το κοίτασμα «Κρόνος», με στόχο να σταλούν οι πρώτες ποσότητες κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν θα μεταβεί και στην Αίγυπτο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της χώρας για να συμμετάσχει στο Ενεργειακό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο.

