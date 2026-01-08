Ecommbx
Κοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρ. Κληρίδης: Κίνδυνος θεσμικής εκτροπής στην εκλογή Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ

 08.01.2026 - 17:50
Χρ. Κληρίδης: Κίνδυνος θεσμικής εκτροπής στην εκλογή Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ

 08.01.2026 - 17:50

Στον κίνδυνο θεσμικής εκτροπής στην εκλογή του Κύπριου δικαστή στο ΕΔΑΔ αναφέρεται ο δικηγόρος Δρ. Χρίστος Κληρίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Κληρίδη, ενεργώντας ως νομικός εκπρόσωπος του Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή κ. Ξ. Ξενοφώντος και της πρώτης Κύπριας Ευρωπαίας Εισαγγελέως κας Κ. Λοΐζου, "θέτει προ των ευθυνών τους τους κορυφαίους αξιωματούχους του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) σε σχέση με τη διαδικασία εκλογής του Κύπριου Δικαστή, προγραμματισμένη για συνεντεύξεις στις 12/1/2026".

Η παρέμβαση απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΚΣΣΕ) Θεόδωρο Ρουσόπουλο, την Πρόεδρο της Επιτροπής Εκλογής Δικαστών Petra Bayr και τη Γενική Γραμματέα Δέσποινα Χατζηβασιλείου-Τσοβίλη, η οποία "αναδεικνύει μια σειρά από πρωτοφανείς μεθοδεύσεις που πλήττουν τη δικαστική ανεξαρτησία και το κύρος και την ακεραιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)".

Στην παρέμβαση γίνονται "σοβαρές Καταγγελίες για Παραποίηση Τίτλων" όπου "υπογραμμίζεται το ζήτημα ενδεχόμενης παραποίησης ακαδημαϊκού τίτλου από υποψήφια που προωθήθηκε, η οποία φέρεται να δήλωσε ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν υφίστατο στο συγκεκριμένο πτυχίο του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ο Δρ Κληρίδης τονίζει ότι υπάρχουν σοβαρά στοιχεία από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, ενώ οι αρμόδιοι λειτουργοί είναι έτοιμοι να δώσουν επίσημες πληροφορίες".

Επίσης, στην παρέμβαση του κ. Κληρίδη "καταγγέλλεται η κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας και πολιτικών προσώπων στη διαδικασία, καθώς και η «απαράδεκτη και εκδικητική μεταχείριση» δικαστικού λειτουργού. Επιπλέον, σημειώνεται η απόσυρση υποψηφιότητας Δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου, με καταγγελίες της περί πολιτικών παρεμβάσεων. Η καταγγελία, όπως αναφέρεται, αποκρύβηκε από τα αρμόδια σώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης".

Επισημαίνεται ακόμη, "η αυθαίρετη παρέμβαση σε βιογραφικά υποψηφίων από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου και η χρήση διαφορετικών προτύπων, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και ευνοιοκρατίας".

Ο Δρ Κληρίδης καλεί την ηγεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναστείλει τη διαδικασία μέχρι την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών.

"Η διαφύλαξη του ονόματος του ΕΔΑΔ αποτελεί καθήκον όλων, καθώς το Δικαστήριο δεν πρέπει να λειτουργεί με «κηλίδες αμφισβήτησης» που προκαλούνται από εγχώριες αυθαιρεσίες και πολιτικές σκοπιμότητες" καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

 08.01.2026 - 17:25
Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

 08.01.2026 - 17:58
Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

