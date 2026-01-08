Βγήκαν στους δρόμους οι Κούρδοι στη Λεμεσό - Διαμαρτυρήθηκαν για επιθέσεις σε περιοχές του Χαλεπιού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτιστικού Κέντρου Κουρδιστάν «Θεόφιλος», τις τελευταίες δυο μέρες, οι συνοικίες Ασραφίε και Σεΐχ Μακσούντ, βρίσκονται υπό ασφυκτική πολιορκία και συνεχείς βομβαρδισμούς από στρατιωτικές μονάδες του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Μετά από πρόσκληση του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης – Παράρτημα Κύπρου (PYD), η Κουρδική κοινότητα στην Κύπρο, μαζί με φίλους του κουρδικού και συριακού λαού, πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης, έξω από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, «επιβεβαιώνοντας ότι η Συρία δεν είναι μια αρένα άνομων επιθέσεων και ότι η φωνή του λαού είναι ισχυρότερη από τους βομβαρδισμούς και την πολιορκία, φωνάζοντας το σαφές σύνθημά τους».

Όπως αναφέρεται, ο βομβαρδισμός αμάχων, η λιμοκτονία των συνοικιών και η τρομοκρατία παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων «είναι ένα καθαρό έγκλημα πολέμου και μια κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και συμβάσεων» και πως «η τουρκική Κυβέρνηση, η προσωρινή συριακή Κυβέρνηση και οι συνδεδεμένες με αυτήν παρατάξεις φέρουν πλήρη ευθύνη για αυτό».

Το PYD ζητά από τη διεθνή κοινότητα και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας «να αναλάβουν αμέσως τις ευθύνες τους, να σταματήσουν αυτήν την επιθετικότητα, να άρουν την πολιορκία στις πολιορκημένες γειτονιές, να προστατεύσουν τους πολίτες και να θεωρήσουν υπόλογους όλους όσοι έχουν λερώσει τα χέρια τους με το αίμα των Σύρων».

«Ο κουρδικός λαός, ως αναπόσπαστο κομμάτι του συριακού λαού, δεν θα συντριβεί από βομβαρδισμούς ούτε θα γονατίσει από πολιορκία. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμά του στη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ύπαρξή του», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ