Γνωστό food truck απέκτησε το πρώτο του εστιατόριο στη Λεμεσό - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφία

Το The Coach Eats έχοντας γίνει δημοφιλές ως ένα από τα καλύτερα street food της πόλης, ανακοίνωσε τη μετάβαση σε μόνιμη στέγη μετά από χρόνια επιτυχημένης πορείας στην περιοχή της Θεόδωρου Ποταμιάνου και μόλις λίγες μέρες αργότερα, μας σερβίρει πάλι τα νόστιμα burgers του, στην οδό Μαρίνου Γερουλάνου 41, Κάτω Πολεμίδια, 4154.

Όσον αφορά στο μενού του, αυτό περιλαμβάνει 5 beef burger (με premium Black Angus), με πρωταγωνιστή το Coach Face Burger, 4 Chicken Burgers (Inner Grilled Chicken) και 2 Vegan & Vegetarian Burgers. Πατάτες σε 6 διαφορετικές εκδοχές, onion rings, γαρίδες και sauces συμπληρώνουν το μενού.

Πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωσή τους:

"Το The Coach Eats άνοιξε τις πόρτες του στο νέο του σπίτι. Έναν χώρο καινούριο, ανανεωμένο, αλλά με την ίδια ψυχή που γνωρίσατε και αγαπήσατε. Την ίδια εμμονή στην ποιότητα. Την ίδια αγάπη για το καλό φαγητό. Την ίδια ανάγκη να σας προσφέρουμε κάτι αληθινό, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε.

Αυτό δεν είναι απλώς ένα άνοιγμα. Είναι η συνέχεια μιας ιστορίας που γράφεται μαζί σας. Με κάθε burger, κάθε μυρωδιά που γεμίζει τον χώρο, κάθε βλέμμα ικανοποίησης στο πρώτο δάγκωμα.

Είμαστε ανοιχτά και σας περιμένουμε:

12:00 – 14:00 & 18:00 – 22:00

Τρίτη έως Κυριακή

Take Away Orders 70 08 73 30

Delivery Foody, Bolt, Wolt

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com