Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

 08.01.2026 - 20:04
Η πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τον χρόνο και η πρώτη υπό τον νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη 1.30μμ.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας, στην ατζέντα περιλαμβάνονται προς συζήτηση τέσσερα θέματα: η ενημέρωση για την κατάληξη για τον κατώτατο μισθό, το διάταγμα για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη Δημοκρατία ως φοιτητές, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και το νομοσχέδιο για την επάρκεια των κατώτατων μισθών και για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

«Θα ενημερώσουμε για το πώς καταλήξαμε στον κατώτατο μισθό», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι έχουν γραφτεί διάφορα για το θέμα. «Τώρα, ενώπιος ενωπίω θα εξηγήσουμε με ποιο σκεπτικό καταλήξαμε στον αριθμό, που δεν είναι τυχαίος», είπε.

Από τα θέματα που θα συζητηθούν, ο Υπουργός θεωρεί ως προτεραιότητα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, στη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο αναλογιστής, ενώ θα γίνει ενημέρωση για το πού βρίσκεται μέχρι αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε, εξάλλου, ότι τα συγκεκριμένα θέματα έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν και εκτίμησε ότι αύριο αναμένεται να γίνει μια «περιληπτική εισαγωγή» και να μπουν οδικοί χάρτες και προτεραιότητες. Επιπλέον, θα μπουν καθορισμένες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις του Σώματος.

Στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, από την πλευρά των εργοδοτών και εκπρόσωποι της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, ενώ ΠΑΣΥΔΥ και ΠΟΑΣΟ συμμετέχουν ως παρατηρητές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

