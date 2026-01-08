Νέα παρέμβαση Σ. Στεφάνου για το επίμαχο βίντεο - «Καθυστερημένη και ανεπαρκής η στάση της κυβέρνησης»

Το βίντεο φέρεται να αποκαλύπτει παρασκηνιακές συνομιλίες πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων με πρόσωπα που εμφανίζονται ως υποψήφιοι επενδυτές, όπου γίνεται αναφορά σε παράνομες πρακτικές χρηματοδότησης και καταστρατήγησης κυρώσεων.

Ο κ. Στεφάνου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη αντίδραση, επισημαίνοντας ότι δεν αμφισβητείται η γνησιότητα των όσων ακούγονται στο βίντεο, ούτε δίνονται απαντήσεις σε σοβαρά ζητήματα που εγείρουν πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις για τους κυβερνώντες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Μεταξύ άλλων, θέτει τα εξής ερωτήματα:

Γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη, οι οποίες φέρεται να δόθηκαν σε μετρητά, με σκοπό να μην καταγραφεί υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Γιατί δεν απαντά η κυβέρνηση στις καταγγελίες περί χρηματοδοτήσεων από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα κρατικές διευκολύνσεις, πρακτική που –όπως σημειώνει– επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία του ταμείου που συνδέεται με τη σύζυγο του Προέδρου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει πως το θέμα δεν κλείνει εδώ και προαναγγέλλει νέες παρεμβάσεις.