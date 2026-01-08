Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΝέα παρέμβαση Σ. Στεφάνου για το επίμαχο βίντεο - «Καθυστερημένη και ανεπαρκής η στάση της κυβέρνησης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Σ. Στεφάνου για το επίμαχο βίντεο - «Καθυστερημένη και ανεπαρκής η στάση της κυβέρνησης»

 08.01.2026 - 20:20
Νέα παρέμβαση Σ. Στεφάνου για το επίμαχο βίντεο - «Καθυστερημένη και ανεπαρκής η στάση της κυβέρνησης»

Στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, θέτοντας δύο κρίσιμα ερωτήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε σχέση με το βίντεο που δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό της πλατφόρμας Χ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»

Το βίντεο φέρεται να αποκαλύπτει παρασκηνιακές συνομιλίες πολιτικών και επιχειρηματικών παραγόντων με πρόσωπα που εμφανίζονται ως υποψήφιοι επενδυτές, όπου γίνεται αναφορά σε παράνομες πρακτικές χρηματοδότησης και καταστρατήγησης κυρώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικούς τριγμούς προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε - Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα

Ο κ. Στεφάνου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη αντίδραση, επισημαίνοντας ότι δεν αμφισβητείται η γνησιότητα των όσων ακούγονται στο βίντεο, ούτε δίνονται απαντήσεις σε σοβαρά ζητήματα που εγείρουν πολιτικές και ηθικές προεκτάσεις για τους κυβερνώντες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Μεταξύ άλλων, θέτει τα εξής ερωτήματα:

Γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με προεκλογικές εισφορές προς τον κ. Χριστοδουλίδη, οι οποίες φέρεται να δόθηκαν σε μετρητά, με σκοπό να μην καταγραφεί υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Γιατί δεν απαντά η κυβέρνηση στις καταγγελίες περί χρηματοδοτήσεων από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα κρατικές διευκολύνσεις, πρακτική που –όπως σημειώνει– επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα διαφάνειας γύρω από τη λειτουργία του ταμείου που συνδέεται με τη σύζυγο του Προέδρου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθαρίζει πως το θέμα δεν κλείνει εδώ και προαναγγέλλει νέες παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιστορικό ζαχαροπλαστείο κατεβάζει ρολά -  Γνωστό για τις διάσημες σοκολατίνες του – Δείτε φωτογραφία
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο
Σάλος μετά τη διαρροή βίντεο για χρηματοδοτήσεις στο Προεδρικό - Τα άτομα που βρίσκονται στο «επίκεντρο»
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος
Φειδίας Παναγιώτου - Στυλιάνα Αβερκίου: Διέρρευσε πότε παντρεύονται
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Ιρίνας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

 08.01.2026 - 20:04
Επόμενο άρθρο

Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα αλλά και θυελλώδεις άνεμοι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

 08.01.2026 - 20:32
Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Θέση για το βίντεο που τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, έλαβε η Κυβέρνηση μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

Η τοποθέτηση του Προεδρικού για το βίντεο που διέρρευσε - «Εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της ΚΔ»

  •  08.01.2026 - 19:14
Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

Άμεση αντίδραση Λακκοτρύπη για το βίντεο με «χρηματοδοτήσεις» - Έκανε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 19:08
Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

Θάνατος 78χρονου: Στο κάδρο των εξετάσεων ο 44χρονος γιος - Πάει για ανάκριση - Το επικρατέστερο σενάριο

  •  08.01.2026 - 17:25
Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

Το σκεπτικό της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την επ’ αόριστον αργία του Τυχικού - «Απαράδεκτες κινήσεις»

  •  08.01.2026 - 16:48
Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Θηριωδίες» από «συμμορίες Ρωμιών» στην Κύπρο - «Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα»

  •  08.01.2026 - 17:58
Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

Πρώτη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος υπό τον Μ. Μουσιούττα - Όσα περιλαμβάνει η ατζέντα

  •  08.01.2026 - 20:04
Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα αλλά και θυελλώδεις άνεμοι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα αλλά και θυελλώδεις άνεμοι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  08.01.2026 - 20:32
Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

Σημαντικό: Ανακαλούνται αυτά τα προϊόντα της Nestle από την κυπριακή αγορά - Ποιος ο λόγος

  •  08.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα