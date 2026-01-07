Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

Ξεκινώντας από τα ζητήματα των φυλακών, ανέφερε πώς «το κράτος δεσμεύει ένα προϋπολογισμό για να λειτουργούν οι φυλακές και το ποσό αυτό πρέπει να πηγαίνει με τον σωστό τρόπο. Εάν οι φυλακές δεν λειτουργούν σωστά το αποτέλεσμα αυτών των δαπανών δεν είναι ικανοποιητικά. Κάναμε έλεγχο για το διαχειριστικό, υπήρξε μια δυσκολία, απευθυνθήκαμε στον γενικό εισαγγελέα και λύθηκε το πρόβλημα. Κάναμε έλεγχο και για τη σίτιση και μένει ένα κομμάτι για να ολοκληρωθεί η έκθεση»

«Έχουμε εντοπίσει κάποια πράγματα. Η διαχείριση των ατόμων που δουλεύουν εκεί δεν είναι η βέλτιστη, οι δεσμοφύλακες για παράδειγμα. Είναι υπερπλήρεις στις φυλακές, χρειαζόμαστε νέες φυλακές», συμπλήρωσε.

Τι απέφεραν οι αιφνίδιοι έλεγχοι

«Ο αιφνίδιος που κάναμε ήταν στο Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας. Έχουμε κάποια ευρήματα. Πρέπει να αποκαλύψω ότι παρόλο που υπήρχε μια αντίδραση από τους γιατρούς, προς τιμή τους μετά ζήτησαν συνάντηση. Οι γιατροί που έπρεπε να ήταν μέσα στο ΤΑΕΠ, βρίσκονταν εκεί. Υπήρξαν κάποια θέματα, θα τα αναφέρουμε στην έκθεση», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη διαρροή φωτογραφιών που τον εμφανίζουν μεταμφιεσμένο με περούκα, γυαλιά και καπέλο κατά τη διάρκεια του αιφνιδιαστικού ελέγχου σε λεωφορείο.

«Η πρόθεση ήταν να βιώσουμε ως ένας απλός πολίτης το να μπει και να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο κάνοντας μια διαδρομή. Θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει τόσο σε θέματα συμπεριφοράς των οδηγών, των ατόμων που κόβουν εισιτήρια αλλά και τον εξοπλισμό»

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «είχα κάνει καταγγελία στην Αστυνομία για τη φωτογραφία, δεν ήμουν ενοχλημένος για το ότι διέρρευσε. Αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, το ίδιο θα πράξω και θα αποταθώ στην Αστυνομία»

«Το έλεγξαν και ήθελαν την έγκριση μου να πάρουν καταθέσεις από συναδέλφους τους οποίους θα υποδείκνυα εγώ ως ύποπτους ώστε να δώσω μια κατεύθυνση, δεν θα το προχωρήσω, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τους συναδέλφους. Πήρα κάποια διορθωτικά μέτρα, θα το παρακολουθώ το θέμα», κατέληξε.

