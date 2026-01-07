Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο γιγαντιαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο που αναμένεται να εκραγεί μέσα στο 2026
ΔΙΕΘΝΗ

Το γιγαντιαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο που αναμένεται να εκραγεί μέσα στο 2026

 07.01.2026 - 15:59
Το γιγαντιαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο που αναμένεται να εκραγεί μέσα στο 2026

Ένα από τα πιο ενεργά υποθαλάσσια ηφαίστεια στον κόσμο, το Axial Seamount, που βρίσκεται περίπου 480 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να εκραγεί μέσα στο 2026, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις επιστημόνων.

Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι το ηφαίστειο θα μπορούσε να εκραγεί ακόμη και στα τέλη του 2025, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η έκρηξη μετατίθεται χρονικά για τα μέσα ή τα τέλη του 2026 — χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για ένα άμεσο ή επικίνδυνο γεγονός για τον άνθρωπο.

Ένα από τα πιο ενεργά υποθαλάσσια ηφαίστεια

Το Axial Seamount βρίσκεται σε αποκλίνουσα ζώνη τεκτονικών πλακών, στη ράχη Juan de Fuca, και είναι γνωστό για την έντονη δραστηριότητά του. Έχει καταγεγραμμένες εκρήξεις το 1998, το 2011 και το 2015, ενώ οι επιστήμονες δεν αποκλείουν να έχουν προηγηθεί και άλλες που δεν έγιναν αντιληπτές.

Σύμφωνα με ερευνητή του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, το ηφαίστειο διανύει περίοδο αυξημένης σεισμικότητας και σταθερής ανύψωσης του θαλάσσιου πυθμένα. Η ανύψωση αυτή οφείλεται στην άνοδο μάγματος κάτω από τον πυθμένα και αποτελεί ένδειξη ότι μια νέα έκρηξη πλησιάζει.

Ο Bill Chadwick, ο οποίος παρακολουθεί συστηματικά τη δραστηριότητα του ηφαιστείου και διατηρεί σχετικό επιστημονικό ιστολόγιο, δήλωσε στο Live Science ότι τα σημάδια δείχνουν πως το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί εντός του επόμενου έτους.

Τι συμβαίνει σε μια υποθαλάσσια έκρηξη

Όταν ξεκινά μια έκρηξη στο Axial Seamount, λάβα εκρέει στον πυθμένα του ωκεανού. Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού, η λάβα ψύχεται σχεδόν ακαριαία, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές «μαξιλαροειδείς» δομές και επίπεδες ροές.

Η διαδικασία αυτή είναι καταστροφική για ορισμένους θαλάσσιους οργανισμούς που βρίσκονται κοντά, καθώς η υψηλή θερμοκρασία της λάβας τους είναι θανατηφόρα. Παράλληλα, η θερμότητα ενισχύει τη δραστηριότητα των υδροθερμικών πηγών, οδηγώντας στην απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων καυτού, μεταλλοφόρου νερού και στη δημιουργία των λεγόμενων «μαύρων καπνιστών».

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, ο μαγματικός θάλαμος κάτω από τον πυθμένα γεμίζει και προκαλεί διόγκωση του ηφαιστείου. Όταν όμως η λάβα εκτονωθεί και διαχυθεί, ο θάλαμος αδειάζει, χάνει τη στήριξή του και η καλδέρα καταρρέει.

Πόσο έχει «βουλιάξει» στο παρελθόν

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι μετά την έκρηξη του 1998, η καλδέρα του Axial Seamount υποχώρησε κατά περίπου τρία μέτρα. Το 2011 η καθίζηση έφτασε τα 2,4 μέτρα και το 2015 τα 2,1 μέτρα.

Το θεωρητικά πιο επικίνδυνο σενάριο θα ήταν μια γενικευμένη κατάρρευση των πλευρών του ηφαιστείου — ένα λεγόμενο flank collapse. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να προκληθεί τσουνάμι. Οι επιστήμονες, ωστόσο, τονίζουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο.

Υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο;

Παρά το μέγεθος και τη δραστηριότητά του, το Axial Seamount δεν θεωρείται απειλή για την ανθρώπινη ζωή. Βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και μακριά από τις ακτές, ενώ οι συνηθισμένες εκρήξεις του περιορίζονται στον θαλάσσιο πυθμένα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνο ένα σενάριο ακραίας αστάθειας και μαζικής κατάρρευσης θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. Με τα σημερινά δεδομένα, ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται πιθανό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στα κατεχόμενα: Ανήλικος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε πρόσωπα - «Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να κρατά όπλο;» - Φωτογραφία
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»
Επεισόδια στο ΑΕΚ – Ανόρθωση: Χειροπέδες σε 32χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία
Ανδρέας Γεωργίου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

 07.01.2026 - 15:43
Επόμενο άρθρο

Στη Λευκωσία φον ντερ Λάιεν, Ζελένσκι και Κόστα – Τετραμερής με Χριστοδουλίδη για το Ουκρανικό

 07.01.2026 - 16:16
ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

Στη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου κ. Karim Badawi, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

  •  07.01.2026 - 13:50
Ζελένσκι σε ΠτΔ: «Κατά την Κυπριακή Προεδρία θα γίνουν πολλά θετικά βήματα μπροστά»

Ζελένσκι σε ΠτΔ: «Κατά την Κυπριακή Προεδρία θα γίνουν πολλά θετικά βήματα μπροστά»

  •  07.01.2026 - 12:31
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Σύκα: Αίτημα για άρση ασυλίας από τη Νομική Υπηρεσία - Αποσύρθηκε η καταγγελία εναντίον του

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Σύκα: Αίτημα για άρση ασυλίας από τη Νομική Υπηρεσία - Αποσύρθηκε η καταγγελία εναντίον του

  •  07.01.2026 - 14:28
Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

  •  07.01.2026 - 14:14
Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

Αιφνιδιαστικός έλεγχος με… περούκα: Τι αποκάλυψε ο Γενικός Ελεγκτής για φυλακές, συγκοινωνίες – Τι έγινε τελικά με την καταγγελία στην Αστυνομία μετά τη διαρροή

  •  07.01.2026 - 15:43
Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο νότια της Λεμεσού - Ενεργοποιήθηκε το «ΝΕΑΡΧΟΣ»

  •  07.01.2026 - 15:43
Αρχιεπισκοπή: Θέμα ανυπακοής για Ιερά Σύνοδο η προσφυγή Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια

Αρχιεπισκοπή: Θέμα ανυπακοής για Ιερά Σύνοδο η προσφυγή Τυχικού στα πολιτικά δικαστήρια

  •  07.01.2026 - 11:04
Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

Κλοπή σταυρού: Παραδέχθηκε ότι βούτηξε στη θάλασσα και τον πήρε μαζί του - Κατηγορήθηκε γραπτώς ο 45χρονος

  •  07.01.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα