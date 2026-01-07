Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λευκωσία φον ντερ Λάιεν, Ζελένσκι και Κόστα – Τετραμερής με Χριστοδουλίδη για το Ουκρανικό

 07.01.2026 - 16:16
Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθηκαν το απόγευμα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντομίρ Ζελένσκι για κοινή τετραμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με θέμα το Ουκρανικό.

Πρώτος έφθασε ο Πρόεδρος Ζελένσκι, μετά από λίγα λεπτά η κ. φον ντερ Λάιεν και στη συνέχεια αφίχθηκε ο κ. Κόστα, τους οποίους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου, όπου στρώθηκε κόκκινο χαλί. Στη συνέχεια και οι τέσσερις αξιωματούχοι εξήλθαν του Προεδρικού Μεγάρου για μια αναμνηστική φωτογραφία.

Λίγο προτού ξεκινήσει η τετραμερής συνάντηση, ο Πρόεδρος, πλαισιούμενος από τους υπόλοιπους τρεις συμμετέχοντες, είπε ότι η σημερινή είναι μια σημαντική ημέρα και ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για να συνεργαστεί στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της για μια αυτόνομη ΕΕ, ανοικτή προς τον κόσμο.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης αργότερα με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Γειτονίας.

Σημειώνεται ότι παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων Κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωπων άλλων οργανισμών θα πραγματοποιηθεί αργότερα το απόγευμα η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Εκτός από τους Προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα παραστούν στη σημερινή τελετή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Tony Murphy, o Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος του Ιράκ Abdul Latif Rashid, ο Πρόεδρος του Λιβάνου General Joseph Aoun, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Ahmed Aboul Gheit και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Σε επίπεδο Υπουργών θα εκπροσωπηθούν τα κράτη της περιοχής Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

ΠτΔ: «Από τις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στην Αίγυπτο»

Στη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου κ. Karim Badawi, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκωσία για να παραστεί στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

