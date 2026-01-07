Λευκός Οίκος για Γροιλανδία: Είναι όλα ανοιχτά, αλλά η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή

«Η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή, όπως είδατε, ο [Τραμπ] το προσπάθησε με τον Νικολά Μαδούρο, αλλά δυστυχώς ήταν ένας παράνομος δικτάτορας και ανεύθυνο άτομο. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε αυτή την επιχείρηση επιβολής του νόμου και τώρα ο Νικολά Μαδούρο βρίσκεται σε μια φυλακή στη Νέα Υόρκη» ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου..

Η απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του», περιγράφοντας τη Γροιλανδία ως «ευνοϊκή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».

Ερωτώμενη γιατί ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μια πιθανότητα που έχει προκαλέσει σημαντική αντίδραση από τη Δανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ δήλωσε πως: «Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία».

