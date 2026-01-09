Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές

Οι εκπτώσεις, οι οποίες προσφέρουν σημαντική οικονομική ανάσα στην αγορά και στους καταναλωτές, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ΓΓ του συνδέσμου λιανικού εμπορίου, Μάριου Αντωνίου στο ThemaOnline, «άρχισαν 3 Ιανουαρίου»

«Δεν υπάρχει νομοθεσία που να ρυθμίζει την περίοδο των εκπτώσεων, την έναρξη και τη λήξη. Είναι στη βάση πρακτικής που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ένεκα πρακτικής τα χειμερινά ξεπουλήματα αρχίζουν κάθε 3 Ιανουαρίου και η συντριπτική πλειοψηφία ξεκινά να βάζει εκεί τις εκπτώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Η διάρκεια αν θα είναι 2 ή 3 εβδομάδες, εξαρτάται ξεχωριστά από τον κάθε λιανέμπορο. Έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για την περίοδο καθώς και το ύψος των εκπτώσεων. Οι καταναλωτές περιμένουν τα ξεπουλήματα και τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ένδυση και στην υπόδηση», συμπλήρωσε.

Αν και η συμμετοχή των καταστημάτων είναι προαιρετική, όσοι συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής και αποφυγή παραπλανητικών προσφορών.

Όσο αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, υπάρχει αυστηρή νομοθεσία, τόνισε ο κύριος Αντωνίου. «Γίνονται επιθεωρήσεις από την αρμόδια υπηρεσία για να μην υπάρχουν παραπλανητικές προσφορές-εκπτώσεις προς τους καταναλωτές»

«Ως σύνδεσμος λέμε ότι πάντα η αγορά πρέπει να επιθεωρείται, η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται πιστά και όταν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας, να υπάρχουν τσουχτερά αποτρεπτικά πρόστιμα. Γιατί αν κάποιοι δεν τηρούν τη νομοθεσία δημιουργούν άνισο ανταγωνισμό», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «υπάρχει καλή κίνηση στην αγορά και τόσο στην επισκεψιμότητα όσο και στην κατανάλωση. Γενικά η χρονιά έκλεισε εξαιρετικά και μπήκαμε και με το δεξί στο 2026»

Πιο κάτω αναγράφονται ορισμένες συμβουλές για έξυπνες και ασφαλείς αγορές:

Σύγκριση τιμών: Πριν από κάθε αγορά, συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να διαπιστώσετε το πραγματικό όφελος.

Έλεγχος αναγραφής τιμών: Τα καταστήματα οφείλουν να εμφανίζουν καθαρά την αρχική και τη μειωμένη τιμή. Ελέγξτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική και όχι παραπλανητική.

Αγορά από αξιόπιστες πηγές: Επιλέγετε γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή κακής ποιότητας προϊόντων.

Ενημέρωση για πολιτικές επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντων, για να αποφύγετε προβλήματα μετά την αγορά.

Έλεγχος προϊόντων: Εξετάστε τα προϊόντα κατά την παραλαβή ή πριν φύγετε από το κατάστημα, ώστε να εντοπίσετε πιθανές φθορές ή ελαττώματα.

Ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Κατά τις online αγορές, προτιμήστε ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και κρατήστε αποδείξεις ή e-mail επιβεβαίωσης για κάθε συναλλαγή.