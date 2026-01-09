Ecommbx
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 09.01.2026 - 06:44
09.01.2026 - 06:44

Σήμερα, Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου του ομολογητού, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεομάρτυρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

 

Άγιος Πολύευκτος

Ο Άγιος Πολύευκτος έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) και Ουαλεριανού (251 – 259 μ.Χ.) και ήταν στρατιωτικός. Υπήρξε ο πρώτος που μαρτύρησε για τον Χριστό στη Μελιτηνή της Αρμενίας, όπου εκτελούσε τα στρατιωτικά του καθήκοντα.

Όταν μεταξύ των ετών 253 – 256 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ουλεριανός διέταξε σκληρό διωγμό κατά των Χριστιανών, ο Πολύευκτος δεν διστάζει να ομολογήσει την πίστη του στο στράτευμα. Όταν το πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας τον κάλεσε σε απολογία. Στον πεθερό του, που τον συμβουλεύει να πειθαρχήσει στην αυτοκρατορική προσταγή, ο Πολύευκτος του υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να πειθαρχούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Δεν λυγίζει ακόμη και στις ικεσίες και τα δάκρυα της νεαρής συζύγου του, Παυλίνας. Παραμένει σταθερός στην πίστη του και αποκεφαλίζεται κερδίζοντας το στέφανο του μαρτυρίου.

Η Σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Πολυεύκτου ετελείτο στο σεπτό ναό που ανήγειραν οι πιστοί στον τόπο του μαρτυρίου του, που έκειτο κοντά στην περιοχή του Φιλαδελφίου και του Ταύρου Κωνσταντινουπόλεως.

 

☀ Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:23

🌗 Σελήνη 21 ημερών

Πηγή: ertnews.gr

 

Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Έτσι θα προστατεύστε το πορτοφόλι σας - Τι ισχύει και πώς να κάνετε έξυπνες αγορές
09.01.2026 - 06:39

 09.01.2026 - 06:39
VIDEO: Τρομακτικό ατύχημα σε πάρτι γενεθλίων - Μπαλόνια με υδρογόνο πήραν φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας
09.01.2026 - 06:49

 09.01.2026 - 06:49
Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Η υπόθεση του βίντεο που κυκλοφόρησε χθες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να ιδωθεί απλώς ως ένα ακόμη επεισόδιο ψηφιακής παραπληροφόρησης. Ούτε μπορεί να κριθεί αποκλειστικά στη βάση του αν πρόκειται για αυθεντικό υλικό ή προϊόν μοντάζ.

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

