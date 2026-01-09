Πολιτικός σάλος από το επίμαχο βίντεο – Τα τουρκικά γράμματα και τα σενάρια υβριδικής επίθεσης

Στο βίντεο αποδίδονται αναφορές σε φερόμενες παράνομες πρακτικές χρηματοδότησης και παράκαμψης κυρώσεων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία σε τεχνική λεπτομέρεια της ανάρτησης αποδίδει ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Ντίνος Παστός, ο οποίος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνει στοιχεία που ενδέχεται να υποδηλώνουν απόπειρα αποπροσανατολισμού.

Όπως αναφέρει, στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αλλά και σε πλάνα από το ίδιο το οπτικό υλικό, εμφανίζονται γράμματα που δεν απαντώνται στην αγγλική γλώσσα, όπως το «ı» (i χωρίς τελεία) και το «ş», τα οποία είναι χαρακτηριστικά της τουρκικής γλώσσας. «Όταν εμφανίζονται μέσα σε αγγλικές λέξεις όπως campaıgn, fınance και vıa δεν είναι τυχαίο. Γράφτηκαν με τουρκικό πληκτρολόγιο», σημειώνει, προσθέτοντας ωστόσο ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα. «Όχι ένδειξη ταυτότητας, αλλά εργαλείο αποπροσανατολισμού. Ένα γράμμα, πολλές πληροφορίες. Η γλώσσα αφήνει πάντα ίχνη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίμαχο βίντεο, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει μέχρι στιγμής επαληθευτεί, φέρονται να συνομιλούν ο πρώην Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους –ο οποίος διατηρεί συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας– καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, με άτομο ή άτομα που παρουσιάζονται ως υποψήφιοι επενδυτές.

Στο ίδιο βίντεο γίνονται επίσης αναφορές στον τρόπο λειτουργίας του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο διαχειρίζεται η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά – Χριστοδουλίδου.