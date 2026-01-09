Έκταση πήρε στην Ελλάδα η υπόθεση με το βίντεο με τους «επενδυτές» και συνεργάτες ΠτΔ – «Ρίχνει τα βέλη» του ο Κασσελάκης

Ecommbx
 09.01.2026 - 09:21
Μεγάλη έκταση σε ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο της Ελλάδας πήρε η δημοσιοποίηση βίντεο με καταγραφές συνομιλιών φερόμενων ξένων επιχειρηματιών με στενούς συνεργάτες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάποιες από τις οποίες έγιναν με κρυφή κάμερα.

Η είδηση φιλοξενείται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών ελληνικών εφημερίδων. Στα «ΝΕΑ» σημειώνεται ότι «ένα βίντεο βάζει φωτιά στη Λευκωσία» ενώ η «Καθημερινή» γράφει για «πολιτικούς τριγμούς στην Κύπρο λόγω βίντεο για μαύρο χρήμα».

«Διαπλοκή ή συκοφαντία» αναρωτιέται η Εφημερίδα των Συντακτών ενώ η «Δημοκρατία» κάνει λόγο για «Υβριδική Επίθεση κατά της Κύπρου» με περίεργο βίντεο.

Από τον πολιτικό κόσμο της χώρας μόνο ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι «ο μόνος έντιμος δρόμος για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: η παραίτησή του».

«Είδα το βίντεο σχετικά με το ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ στην Κύπρο και ειδικά για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δεν με εκπλήσσει καθόλου, όχι λόγω κυνισμού, αλλά επειδή άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στη Λευκωσία μού είχαν πει πώς λειτουργεί το όλο σύστημα τότε που εγώ πάλευα για αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο ευάλωτος είναι ένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός όταν υπάρχει ροή μαύρου χρήματος προς εκείνον και τη σύζυγό του. Ή και "άσπρου" χρήματος μέσω τριγωνικών συναλλαγών.  Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ποσά που ακούτε στο βίντεο για την Κύπρο, πολλαπλασιάστε τουλάχιστον επί 10» σημειώνει στη σχετική του ανάρτηση. 

«Σε προσωπικό επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πάντα φιλικός στις θεσμικές μας συναντήσεις.  Σε πολιτικό επίπεδο, διατηρούσα πάντα τις επιφυλάξεις μου μετά την απομάκρυνση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο μόνος έντιμος δρόμος για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: η παραίτησή του. Έκτοτε, ο Οδυσσέας έχει ιδρύσει το δικό του κίνημα, το Άλμα, και αγωνίζεται για τη διαφάνεια στη Μεγαλόνησο. Είμαι υπερήφανος που, όταν ήρθε η ώρα, ο Οδυσσέας και το Άλμα επέλεξαν τους Ευρωπαίους Δημοκράτες ως την ευρωπαϊκή τους οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε κάθαρση στο πολιτικό μας σύστημα. Στηρίζουμε τον Οδυσσέα και το Άλμα στον αγώνα τους» καταλήγει ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

