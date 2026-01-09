Η Πύλη Αμμοχώστου επιστρέφει στο προσκήνιο – Ανακαινισμένη και έτοιμη για την Κυπριακή Προεδρία

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού έκανε σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Πύλης Αμμοχώστου καθώς και στις εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, υπενθυμίζοντας ότι η λειτουργία του ως πολιτιστικού κέντρου διακόπηκε απότομα το 2018, όταν η Πύλη Αμμοχώστου πλημμύρισε μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Σημειώνοντας – μεταξύ άλλων – ότι η συντήρηση και αποκατάσταση της Πύλης Αμμοχώστου από το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι ένα έργο συνολικού κόστους σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ, η κ. Κασσιανίδου χαρακτήρισε το μνημείο «αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας της Λευκωσίας». Ανέφερε, ακόμη, ότι έχει διασφαλιστεί η διαφύλαξη και η ανάδειξη του μνημείου με στόχο την ουσιαστική επανασύνδεσή του με τη σύγχρονη πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Λευκωσίας ως ζωντανού δημόσιου χώρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Για το Υφυπουργείο Πολιτισμού η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκωσίας αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για τη διατήρηση και την προβολή της ιστορικής της αξίας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών», τόνισε η Υφυπουργός Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι «κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, η Πύλη Αμμοχώστου θα αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους».

«Ο σχεδιασμός της ανακαίνισης της Πύλης πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της ελάχιστης δυνατής επέμβασης, της διατήρησης της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του μνημείου, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα προηγούμενες ακατάλληλες προσθήκες, με σεβασμό στην ιστορική του αξία και με στόχο τη διαφύλαξή του για τις επόμενες γενιές», υπογράμμισε.

Εν συνεχεία, η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι «η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επενδύει συστηματικά σε σημαντικά έργα υποδομής που αποσκοπούν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην αύξηση της επισκεψιμότητας σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών». Ωστόσο, επεσήμανε, «η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη και ένα διαρκή μακροπρόθεσμο αγώνα που αφορά όλους μας».

«Σήμερα η πόλη της Λευκωσίας μπορεί να διατηρεί και να μοιράζεται τον πλούτο της πολιτιστικής της κληρονομιάς με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της», σημείωσε η Βασιλική Κασσιανίδου. «Μέσα από μία περιδιάβαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν την ανανεωμένη εικόνα της Πύλης Αμμοχώστου και να γνωρίσουν ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής που αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία και τον ρόλο της Λευκωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον Μεσαίωνα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη ανακήρυξη της Λευκωσίας ως καλύτερης ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας σε διεθνή κατάταξη, η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι «αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας όλων όσοι εργάζονται με όραμα και συνέπεια για τον πολιτισμό της πόλης».

Καταληκτικά, διαβεβαίωσε ότι «το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια τις προσπάθειες για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολυδιάστατης πολιτιστικής κληρονομιάς της πρωτεύουσάς μας».

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Γιώργος Γεωργίου, αναφέρθηκε στο ιστορικό των εργασιών αποκατάστασης της Πύλης Αμμοχώστου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2019, με δύο στόχους. Όπως εξήγησε, ο πρώτος στόχος ήταν οι εργασίες αποκατάστασης του λίθινου τμήματος και των ξύλινων τμημάτων του μνημείου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2023, μετά από διακοπή ενός χρόνου. Ο δεύτερος στόχος του έργου, σημείωσε, ήταν να αναβαθμιστούν οι υποδομές του φωτισμού, του ήχου, του κλιματισμού, των υπηρεσιών (αποχωρητηρίων και διευκολύνσεων), προσθέτοντας ότι «μέρος και αυτού του στόχου έχει επιτευχθεί».

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι έχουν αποκομιστεί οφέλη σε αρχαιολογικό επίπεδο από τις εργασίες συντήρησης του μνημείου, επισημαίνοντας ότι «αυξήθηκαν, βελτιώθηκαν οι γνώσεις μας για διάφορες πτυχές του μνημείου». Ως παράδειγμα, ανέφερε τη διαπίστωση ότι το μνημείο θεμελιώθηκε ακολουθώντας τη φυσική μορφολογία του εδάφους, προσθέτοντας ότι σε διάφορα σημεία αφέθηκαν κατάλοιπα προηγούμενων κτηρίων από τη μεσαιωνική διαρρύθμιση της πόλης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η ηγετική πυραμίδα και στελέχη του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, και οι Αντιδήμαρχοι Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας και Ανδρέας Κωνσταντίνου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ