ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

 09.01.2026 - 17:20
Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

Χαμηλή πίεση, ψυχρή αέρια μάζα και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 08:00 το πρωί σήμερα και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, σύντομα όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά τα ορεινά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, αρχικά, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή ενώ από τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

